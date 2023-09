Riss in der Tunneldecke: Gotthard-Strassentunnel bleibt bis auf Weiteres gesperrt

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Sonntagnachmittag wegen eines Risses in der Tunneldecke in beide Richtungen gesperrt worden.

Betonteile fielen auf die Strasse. Personen wurden keine verletzt.