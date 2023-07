Am späten Donnerstagnachmittag tobte ein Grossbrand im Industriegebiet von Vétroz im Wallis. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Zone zu meiden und Fenster und Türen zu schliessen. Die Einsatzkräfte waren auch in der Nacht im Einsatz. Am Freitagmorgen wurde Entwarnung gegeben. (has)