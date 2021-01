Vertrauliche BAG-Dokumente: Bund widerspricht sich beim Impfen – Liste zeigt, wer wie viele Dosen kriegt

Berset wolle den Schwarzen Peter an die Kantone weitergeben, mutmassen deren Vertreter. Um seine Entschlossenheit zu demonstrieren, prüft der Bund jetzt, den Verteilschlüssel anzupassen und jene Kantone, die schon viele Impfungen durchgeführt haben, mit zusätzlichem Serum zu versorgen – und andere leer ausgehen zu lassen.

Auf solche Kritik reagiert Berset zunehmend gereizt. Das berichten Teilnehmer einer Sitzung vom Samstag, an der sich Berset und die kantonalen Gesundheitsdirektoren ausgetauscht haben.

In dem Dokument mit dem Titel «Informationen zur Umsetzung Covid-19-Impfungen in den Kantonen» heisst es:

Vertreter mehrerer Kantone reagieren verärgert darauf, dass Berset plötzlich aufs Tempo drückt. Noch vor zwei Wochen mahnte sein BAG in einem vertraulichen Dokument, das der CH-Media-Redaktion vorliegt, zu einem behutsamen Vorgehen.

Die «NZZ am Sonntag» konkretisierte diese Drohung: Habe ein Kanton weniger als die Hälfte der Dosen verimpft, könnte er künftig keines mehr erhalten. Nora Kronig, Vizedirektorin im Bundesamt für Gesundheit (BAG), lobte in der Zeitung das Tessin, das bereits 80 Prozent der Dosen gespritzt hat. Hohe Werte haben auch Basel-Stadt, Nidwalden, Graubünden und Glarus. Baselland und das Wallis haben hingegen erst einen Viertel verbraucht, im Mittelfeld liegen der Aargau und Zürich.

Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit wäre es also falsch, jetzt schon die grosse Mehrheit des Impfstoffs zu verbrauchen. Denn das Express-Impfen birgt ein Risiko: Der Impfstoff kommt schubweise, und es ist jederzeit mit Lieferungsverzögerungen zu rechnen.

Vor wenigen Tagen teilte Pfizer mit, in der Produktionsstätte in Belgien komme es zu erheblichen Verspätungen. Just diesen Impfstoff hat die Schweiz zuerst erhalten. Und es ist nicht möglich, die erste Impfung mit dem Pfizer-Biontech-Produkt zu machen und die zweite dann mit dem Moderna-Serum, von dem die Schweiz bald grosse Mengen erhalten wird.

900'000 Dosen von Moderna bis zum 22. Februar verfügbar

Laut dem BAG wird die Schweiz bis 1. Februar über 500'000 Impfdosen von Moderna verfügen, danach treffen bis 22. Februar weitere 400'000 ein. Insgesamt sind es also 900'000. Das Bundesamt hat in einer internen Auflistung die Liefermengen auf die einzelnen Kantone heruntergebrochen. Diese Kontingente wären infrage gestellt, sollte jetzt der Verteilschlüssel verändert werden.

So viele Moderna-Impfdosen erhalten die Kantone bis 22. Februar gemäss BAG:

Auswahl Kantone im CH-Media-Gebiet Kanton Anzahl Impfdosen Nordwestschweiz: Solothurn



29 876 Basel-Stadt



21 597 Baselland 33 876 Aargau



68 847 Nord-/Ostschweiz: Schaffhausen



9 543 Thurgau



28 220 Appenzell AR



6 178 Appenzell IR



1 729 St.Gallen



52 859 Zentralschweiz: Schwyz



16 436 Zug



12 434 Luzern



41 986 Nidwalden



4 701 Obwalden



4 219 Uri



4 186 Weitere Kantone: Graubünden



23 211 Wallis



37 389 Bern 119 326 Zürich



150 767

Bei den Kantonen kommt diese Idee nicht gut an. Ein hochrangiger Kantonsvertreter sagt: