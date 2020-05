Verteidigungsdepartement trauert um ehemaligen Armeechef

Der ehemalige Chef der Armee sei ein «herausragender Schweizer Jagdpilot» gewesen, schreibt das Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) auf seiner Website zum Tod von Christophe Keckeis. Die Schweizer Armee habe eine der grossen Figuren ihrer jüngeren Geschichte verloren, heisst es weiter.

Auch die Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (LKJPD) hat mit Trauer den Tod von Christoph Keckes am Freitag zur Kenntnis genommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Neuenburger Staatsrat gedenkt ebenfalls Keckeis und werde ihn als einen leidenschaftlichen, brillanten und charismatischen Mann in Erinnerung behalten, heisst es auf der Website des Kantons.