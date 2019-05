Wo wird die Grenze zur Rationierung überschritten? Dieser Frage gingen Professor Bernhard Rütsche von der Universität Luzern und Rechtsanwalt Andreas Wildi nach. Letzterer arbeitete früher für das Bundesamt für Gesundheit als Leiter der Sektion Medikamente. In einer Abhandlung zum Thema Einschränkung in der Anwendung von Arzneimitteln kommen die beiden zum Schluss, dass der Bund teilweise über das Ziel hinausschiesst und in gewissen Fällen gar verfassungswidrig handelt.

Das Bundesamt für Gesundheit dürfe zwar allgemeine Vorgaben machen, was die Anwendung von Medikamenten anbelange, sagt Rütsche im Gespräch. Dazu gehörten auch Einschränkungen aus wirtschaftlicher Sicht. Das Bundesamt gehe jedoch in der Tendenz zu weit, wenn es detaillierten Angaben mache, wie ein Medikament von den Ärzten genau eingesetzt werden müsse.