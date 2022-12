Exklusiv Umfrage zum Neustart mit der EU: Mehrheit hat wenig Mühe mit «fremden Richtern» Der Bundesrat nimmt Anlauf für neue Verhandlungen mit Brüssel. Nun zeigt eine aktuelle Umfrage, wo die Bevölkerung mehrheitlich bereit ist für Zugeständnisse - zum Beispiel beim Lohnschutz oder bei den

EU-Richtern. Doch es gibt auch zwei dunkelrote Linien.

Ignazio Cassis mit Maroš Šefčovič, Mitglied der Europäischen Kommission. Lukasz Kobus / European Commission

Die Beziehungskrise ist tief. Seit dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen durch die Schweiz im Mai 2021, fragen sich Bundesrat, Parlament, Wirtschaft und Gewerkschaften: Wie weiter im Verhältnis mit der Europäischen Union?

Immerhin: Letzte Woche legte der Bundesrat die Stossrichtung für ein Verhandlungspaket fest. Innenpolitisch will er die Risse in der europapolitischen Allianz von SP bis FDP kitten; in Brüssel will er Sondierungsgespräche aufnehmen. Wo er aber in Verhandlungen hart bleiben will und wo er Handlungsspielraum sieht, das verriet der Bundesrat nicht.

Antworten auf diese Frage liefert nun eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag des Verbands der forschenden, pharmazeutischen Firmen Interpharma. Sie zeigt erstmals, bei welchen Themen die Bevölkerung gegenüber der EU kompromissbereit ist.

Eins vorweg: Das Ergebnis dürfte bei den Gewerkschaften für Stirnrunzeln sorgen. Denn eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten zeigt sich im Streit um den Lohnschutz «sehr» oder «eher kompromissbereit». 45 Prozent wollen sich hier «auf keinen Fall» oder «eher nicht» bewegen.

Flexibilität bei fremden Richtern, aber: Hände weg vom Referendumsrecht!

Auch in einem zweiten zentralen Punkt zeigen sich die Schweizerinnen und Schweizer flexibel: 55 Prozent sehen bei den staatlichen Beihilfen wie zum Beispiel den Staatsgarantien der Kantonalbanken, die der EU ein Dorn im Auge sind, Spielraum für Zugeständnisse.

Sowohl die Massnahmen gegen Lohndumping - an denen die Gewerkschaften eisern festhalten - als auch die Beihilfen, die vor allem den Kantonen wichtig sind, waren entscheidende Knackpunkte, an denen das Rahmenabkommen gescheitert ist.

Bemerkenswert ist weiter die Haltung der befragten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu den sogenannten fremden Richtern. Zur Frage also, welche Rolle der Europäische Gerichtshof EuGH bei Streitigkeiten zwischen Bern und Brüssel im Rahmen der bilateralen Verträge spielen soll. 67 Prozent zeigen sich bereit, hier der EU entgegenzukommen.

Noch deutlicher ist die Bereitschaft, im Rahmen der bestehenden bilateralen Verträge neues EU-Recht zu übernehmen, sofern das Referendumsrecht nicht angetastet wird: 80 Prozent zeigen sich hier eher oder sehr kompromissbereit. «Ob eine solche konkrete Abschwächung der Schweizer Position auch in einer etwaigen Volksabstimmung durchkommen würde, steht jedoch auf einem anderen Blatt», sagt gfs-Co-Leiter Urs Bieri, Autor der Studie: «Ein entscheidender Faktor wird sein, was die Schweiz im Gegenzug von der EU erhält.»

Deutschschweiz entscheidet gegen Unionsbürgerrichtlinie

Wie wichtig das Gesamtpaket für die Beurteilung durch die Bevölkerung sein wird, zeigt unter anderem der Nachsatz «wenn das Referendumsrecht bleibt» im Zusammenhang mit der Übernahme von neuem EU-Recht. Denn die Umfrage macht deutlich, dass Abstriche bei der direkten Demokratie von einer klaren Mehrheit abgelehnt würden: Ein Verzicht aufs Referendumsrecht im Rahmen der Bilateralen kommt für 37 Prozent auf keinen Fall in Frage, 44 Prozent lehnen eine solche Forderung eher ab.

Eine zweite rote Linie ziehen die Befragten bei der Unionsbürgerrichtlinie, die Personen aus der EU den Zugang in die Schweizer Sozialwerke erleichtern würde. 39 Prozent sagen hier eher Nein zu Kompromissen, 23 Prozent wollen der EU auf keinen Fall entgegenkommen - das ist eine klare skeptische Mehrheit von 62 Prozent.

Allerdings zeigen sich regionale Unterschiede: In der Romandie wären fast zwei Drittel bei der Unionsbürgerrichtlinie kompromissbereit, in der italienischsprachigen Schweiz die Hälfte. Ausschlaggebend für die Ablehnung ist allein die Deutschschweiz, wo sich lediglich 28 Prozent für Zugeständnisse an die EU in der Sozialpolitik aussprechen.

Die Studie von gfs.bern wird seit 2015 jeden Frühling durchgeführt. Sie fördert deshalb auch Veränderungen in der Einschätzung europapolitischer Fragen durch die Bevölkerung zutage.

Option Freihandel erhält die grösste Unterstützung

So zeigt sich etwa, dass die Variante eines Freihandelsabkommens mit der EU anstelle der Bilateralen seit zwei Jahren an Unterstützung zulegt: 63 Prozent wären heute dafür, die Bilateralen zu kündigen und ein Freihandelsabkommen für Güter und Dienstleistungen abzuschliessen. Es ist die beliebteste Variante, vor der Neuauflage eines Beitritts zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR (56 Prozent).

Es sind die einzigen Optionen, die derzeit von einer Mehrheit unterstützt werden. Die Fortführung des Status quo mit bilateralen Verträgen ohne Anpassungsmöglichkeit und die vom Bundesrat angestrebte Weiterentwicklung der Bilateralen folgen mit Abstand auf den Plätzen drei und vier. Chancenlos sind die Extreme, der Alleingang oder der EU-Beitritt: Sie erhalten je lediglich 16 Prozent Zustimmung.

Liegt der Bundesrat folglich noch richtig, wenn er weiterhin auf die Bilateralen setzt? Offenbar bestehen auch in der Regierung selber Zweifel: So hat der Bundesrat auf Initiative von Justizministerin Karin Keller-Sutter der Verwaltung den Auftrag erteilt, Vor- und Nachteile eines Freihandelsabkommens erneut zu prüfen. Auch gfs-Forscher Bieri stellt fest: «Der Freihandel geht als Gewinner aus dem Streit um das Rahmenabkommen und dem Abbruch der Verhandlungen hervor.»

Allerdings finde diese Diskussion gewissermassen im luftleeren Raum statt: «Es liegt keine konkrete Vorlage auf dem Tisch, die Unterstützung der verschiedenen Varianten beruhe demnach mehr auf einer politischen Grundhaltung.» Würde ein Freihandelsvertrag ausgehandelt und nebst Vorteilen auch Nachteile auf dem Tisch liegen, könnte diese Variante rasch an Beliebtheit verlieren, sagt Bieri.

Er kommt zur ernüchternden Einschätzung, dass im Moment «keine zündende Variante» auf dem Tisch liege: «Es braucht die Führung des Bundesrats, um Mehrheiten in der Bevölkerung zu gewinnen.»

Mehrheit sieht nach wie vor Vorteile in den Bilateralen

Vor diesem Hintergrund ist es schon fast erstaunlich, dass nach wie vor eine Mehrheit der Befragten in den Bilateralen mehr Vorteile als Nachteile sieht - eine Konstante, die sich seit 2015 durch die Europaumfrage zieht: Die Bilateralen verhelfen zu Wohlstand, gewähren Reisefreiheit und bieten der Schweizer Wirtschaft Vorteile - das sind nach wie vor die wichtigsten Argumente für das heutige Vertragssystem.

Bei den Gegnern wirkt derweil das Argument am stärksten, die Eidgenossenschaft sei gar nicht auf die Bilateralen angewiesen.

Die repräsentative Umfrage wurde zwischen dem 3. Januar und 12. Februar bei über 2000 Personen in allen Landesteilen durchgeführt.