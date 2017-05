Hacker zu zwei Jahren Haft verurteilt

Es ist ein Urteil mit Seltenheitswert: Ein britischer Hacker ist soeben zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, weil er Software entwickelte, die unter anderem für Hackerangriffe auf Microsoft und Sony eingesetzt wurde. Der 20-Jährige erschuf ein Programm, das für 1,7 Millionen Hacks verantwortlich gemacht wird, wie der «Guardian» berichtet. Ebenso wird er für 594 DDoS-Attacken verantwortlich gemacht. Die böswilligen Anfragen aus einem Botnet ziehen selten strafrechtliche Folgen nach sich, weil sich die Urheber oft nicht ermitteln lassen. Die rechtliche Handhabe, um gegen DDoS-Attacken vorzugehen, wäre aber auch in der Schweiz vorhanden. Denn laut Gesetz ist eine «Datenbeschädigung» selbst dann gegeben, wenn Daten durch einen Angriff über eine gewisse Zeit nicht verfügbar sind. Hierzulande wurde bislang allerdings kein Urteil wegen solcher Attacken bekannt. Das Gleiche gilt für Vergehen im Rahmen von «Crime as a Service». Auch Ermittlungen deswegen gab es – zumindest auf Bundesebene – noch keine. Bis jetzt habe man kein Verfahren in diesem Zusammenhang eröffnet, so die Bundesanwaltschaft auf Anfrage. (sva)