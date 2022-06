VERBAND SCHWEIZER MEDIEN Andrea Masüger legte als Journalist eine unglaubliche Karriere hin – nun soll er der ganzen Medienbranche helfen Die Medien hofften auf mehr staatliche Hilfe - aber sie fielen an den Urnen im Februar durch. Der Verband Schweizer Medien setzt nun auf einen ruhigen Churer, der als Fotograf startete. Und gross herauskam.

Im kommenden September wird er Präsident des Verbandes Schweizer Medien: Andrea Masüger. Anthony Anex / KEYSTONE

Andrea Masüger ist ein bekannter Name in der Schweizer Medienbranche. Aber in Zürich war er nie tätig. «Der Medienhexenkessel dort lockte mich nicht. Ich wollte meine Ruhe haben», sagt er. Seit 45 Jahren arbeitet er für das Südostschweizer Medienunternehmen Somedia in Chur. Nun ist er im Alter von 65 nominiert worden als Präsident des Verbandes Schweizer Medien.

Masüger legte in Chur eine unglaubliche Karriere hin. Er absolvierte eine Lehre als Fotograf. 1977 rief er beim «Bündner Tagblatt» an und fragte, ob die Redaktion einen Fotografen brauchen können. Chefredaktor Hanspeter Lebrument, der spätere Patron des Hauses, beschied ihm: «Nein. Uns fehlt ein Inlandredaktor.»

Die Ausbrüche des Patrons ertrug er geduldig

Andrea Masüger war Chefredaktor der «Südostschweiz», später CEO des Medienunternehmens. Das Bild zeigt ihn im Jahr 1997. Arno Balzarini / KEYSTONE

In der Schule hatte Masüger gerne Aufsätze geschrieben. Also absolvierte er zuerst ein Praktikum - und bekam dann die Stelle. Lebrument schickte ihn bald nach Bern als Bundeshausredaktor. Dann wurde Masüger Chefredaktor der «Südostschweiz». Schliesslich sogar: CEO des Medienunternehmens.

Lebrument war inzwischen Verleger, galt als Schlitzohr und war gefürchtet wegen seiner Ausbrüche. «Man muss kontern, dann geht es mit ihm», sagt Masüger über seinen vormaligen Chef. Der emotionale Patron hier, seine zurückhaltende, vermittelnde Vertrauensperson dort – das Gespann gab auf dem Bündner Medienplatz lange den Ton an.

Im Medienverband steht er nun vor der Aufgabe, Scherben zusammenzukehren. Im vergangenen Februar lehnten die Stimmberechtigten das Medienpaket klar ab. Die Branche hatte sich eine grössere finanzielle Unterstützung des Bundes erhofft.

Pietro Supino führte bisher den Medienverband. Seine TX Group wirft dank digitalen Marktplätzen hohe Gewinne ab. Im Sommer 2021 ging diese Sparte ein Joint Venture ein, was den Aktienkurs ansteigen liess – und den Aktionären eine Sonderdividende bescherte. Eine Sonderdividende und zugleich mehr Subventionen vom Staat? Wie soll man das der Öffentlichkeit vermitteln?

Ein Ziel lautet: Geld abholen bei Google und Facebook

Von Masüger erwarten jetzt einige im Branchenverband, dass er zuerst ein wenig Zeit verstreichen lässt. Und dann ein neues, reduziertes Medienpaket auflegt. Beobachter meinen: Der Churer finde Gehör bei Politikern, weil er überlegt argumentiere und als langjähriger Journalist aus der Praxis erzähle.

Jemand merkt an: Es sei nachvollziehbar, dass ein Verband, der nach finanzieller Hilfe trachte, einen Büdner an die Spitze wähle. «In jener Gegend des Landes sind die Menschen gewieft darin, an Subventionstöpfe heranzukommen». Masüger findet das nicht lustig und spricht von «alten Klischees».

Der Medienverband muss ausserdem eine Position finden zur Volksinitiative der SVP, die eine Senkung der Haushaltabgabe auf 200 Franken verlangt. Die Vorstellungen, wie man sich dazu positionieren soll, gehen weit auseinander. Masüger hält man zugute, dass er zwischen verschiedenen Lagern einen Ausgleich finden kann. Er selber kritisierte die SVP in seinen Zeitungskommentaren oft. Politisch verortet er sich «im progressiven Teil der FDP.»

Und dann gibt es den Leistungsschutz: Die Verlage fordern von Google und Facebook eine Entschädigung dafür, dass diese ihre Inhalte verwenden. Es ist ein schwieriges Thema. Dass Werbeerträge an die amerikanischen Tech-Konzerne abfliessen, macht den Schweizer Medienunternehmen zu schaffen. Masügers Stammhaus Somedia ist nicht auf Rosen gebettet. Das Parlament zu überzeugen, wird nicht einfach, denn Google hält mit seinem Lobbying dagegen.

Masüger tritt ab und zu in der Sendung «Südostschweiz Standpunkte» auf, eine Talkshow zu Themen der Zeit. Es ist eine knochentrockene Angelegenheit. Ein Churer Narkotikum. «Die Quoten stimmen», verteidigt sich Masüger. Seine Stärken liegen nicht in der Show. Den Medienverband mit solider Arbeit und konziliantem Auftreten aus einem Tief zu führen – das könnte er aber schaffen.