In Rom beten und diskutieren Bischöfe über das Amazonas-Gebiet. Die Diskussion dreht sich um den Schutz des Regenwalds und den Schutz der katholischen Kirche. Denn die Bischöfe aus der Region sind besorgt, weil sich mehr und mehr Gläubige von der Kirche abwenden.

Den Grund sehen sie in einem sich zuspitzenden Personalmangel. In manchen der abgelegenen Gebiete erhalten die Menschen nur noch alle paar Monate Besuch von einem Priester. Somit leidet die geistliche Grundversorgung. Das Abendmahl etwa kann nur ein Priester feiern.

Um Gegensteuer zu geben, sollen nun Viri probati, «ehrenwerte Männer» in den abgelegenen Gebieten die Aufgaben der fehlenden Priester übernehmen. Sie sind verheiratet, leben also nicht im Zölibat. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen. In Rom halten die Diskussionen über die Zulassung von sexuell aktiven Männern zu priesterlichen Aufgaben an.

Bischof von Basel: Sexuelle Enthaltsamkeit ist kein zwingendes Kriterium

In der Schweiz indes schicken Katholikinnen und Katholiken Stossgebete nach Rom. Die einen erhoffen sich endlich Folgen durch die Diskussionen in Rom, sehen in der angestrebten Aufweichung des Zölibats den Anfang vom Ende dieses Zwangs und erhoffen sich Reformen. Die andere Seite fürchtet eben das.

Zu den reformorientierten Bischöfen gehört auch Felix Gmür, Bischof von Basel. «Ich begrüsse in jedem Fall die vertieften Diskussionen um die Priesterweihe für bewährte Männer in Amazonien», schreibt er auf Anfrage dieser Zeitung. Auch wenn Gmür nicht die Abschaffung des Zölibats fordert, hat er doch mehrfach öffentlich betont, dass er sich verheiratete Priester vorstellen könne.