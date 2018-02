Doch draussen in der Nacht zu stehen und den Sternenhimmel zu beobachten, fasziniert. Nach gut 20 Minuten haben sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Einmalig bleibt der Blick durch das riesige Teleskop, das Vaclav Ourednik Richtung «Schwert des Orions» richtet. Am unteren Ende dieser Sternformation liegt der «Grosse Orionnebel». Die Nebelschwaden umschliessen wie zwei lange, dünne Flügel im Zentrum vier Sterne. Dieses «Sterntrapez» funkelt. Wir staunen über das Universum.

Nach einer klaren Nacht fällt am nächsten Tag fast ununterbrochen Schnee. Isidor Sepp, Biobauer und Schneeschuhtourenleiter für die Gästeinformation Val Müstair, sagt: «Es ist mystisch, bei diesem Wetter durch die verträumte Landschaft von Buffalora nach Jufplaun zu gehen». Von der Ofenpassstrasse gehen wir in südlicher Richtung durch offenes Gelände und durch kurze Waldabschnitte zur Alp Buffalora. Die Umgebung erscheint in dunkelgrau-weissen Farbtönen. Die Gipfel des Piz Daint (2968 m ü..M.) und Munt Buffalora (2627 m ü. M.) sind in den Wolken versteckt. Dann und wann blickt die Sonne durch; fast so wie eine Astrofotografie von Vaclav Ourednik.

Kunstwerke der Natur

Ab Buffalora gibt es keine Markierungen Richtung Jufplaun. Isidor Sepp spurt uns den Weg. Die Lawinengefahr entlang des Osthangs des Munt Buffalora besteht heute nicht. Tief und weich sinken die Schneeschuhe ein. Schritt für Schritt. Kein Ton. Die kleinen Schneekristalle sind fein. Einzelne Bäume sind durch Wind und Wetter geformt; Kunstwerke der Natur und bis zu 500 Jahre alt. Auf einem Wipfel sitzt ein Tannenhäher. Das Bartgeierpaar, das im angrenzenden Nationalpark brütet, oder anderes Wild sehen wir heute nicht, auch keine anderen Schneeschuhläufer – die weite Hochebene von Jufplaun gehört uns allein. Noch ein satter Anstieg, bevor wir beim Grenzhaus Chasa da Cunfin auf 2289 Metern, geschützt vor dem Wind, nach gut zweieinhalb Stunden Mittagsrast machen.

Zurück geht es auf der gegenüberliegenden Talseite. Der Weg führt über ein Moorgebiet und durch lichte Föhrenwälder. Der leichte Pulverschnee stiebt, als Isidor kurze, steilere Passagen «hinunterspringt», aber nicht, bevor er den Anfängern Tipps gibt: «Achtet darauf, dass der Schwerpunkt der Knie über den Krallen der Schneeschuhe bleiben. So können sie erst richtig greifen.» Und wenn doch einmal jemand bei dieser als WT 1 (entspricht einer leichten Schneeschuhwanderung) eingestuften Tour fällt, passiert nichts. Zu weich und sanft ist der Neuschnee.

Ein kurzes Abschütteln der Flocken, und weiter geht es. Ein Baumstamm wölbt sich über ein paar Meter über unseren Weg wie eine Brücke. «Hört ihr den Bach plätschern?» Tatsächlich hören wir das Wasser, der Bach aber liegt unter der Schneedecke. Nach gut fünf Stunden sind wir zurück am Ausgangspunkt. Die Wangen sind vom Wind und Wetter gerötet, die Gesichter strahlen: «Traumhaft, durch eine solche verträumte, verschneite und einsame Landschaft zu gehen.» Dieses Erlebnis wird uns im Unterland wieder über manche Nebeltage helfen.