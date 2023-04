Utzensdorf (BE)

In Utzenstorf (BE), gleich an der Solothurner Grenze, musste ein Reh besonders qualvoll sterben. Jemand hatte das Tier angefahren, dabei ein Bein abgetrennt und es lebend auf der Strasse liegen lassen. Der Fall schockiert nicht nur die Finderin, sondern auch den höchsten Aargauer Jäger. Diese Strafen drohen nun den Schuldigen.