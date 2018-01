Denn am Mittwoch kommt Burglind, ein Wintersturm der oberen Kategorie: «Seit Lothar wird es der vielleicht stärkste Sturm», so Perret. Am Vormittag würden im Norden der Schweiz – etwa in den Gebieten Bodensee, Zürich, Schaffhausen und Basel – Böen von über 100 km/h erwartet. «Je nördlicher, desto ärger wird es.» In den Bergen zeichnen sich gar Orkanböen von 150 bis 180 m/h ab.

Auf keinen Fall in den Wald gehen

Wie Lothar am 26. Dezember 1999 wird wohl auch Burglind einige Schäden in der Schweiz verursachen. Perret warnt: «Wer nach draussen geht, sollte dies mit erhöhter Vorsicht tun.»

So heftig wütete Sturm Lothar im Dezember 1999 in der Schweiz: