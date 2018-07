Die Frage nach dem Lohn

Elektroingenieur Ingo Thalmann aus Hannover will seinen Lohn dem Inspektor nicht sagen. «Fragen Sie das meine Firma», sagt er, als Bode ihm den Tablet-Computer rüberschiebt, sodass er diskret eine Zahl eingeben könnte. «Das kommt schon mal vor», sagt Bode. «Manche sprechen einfach nicht gerne über den Lohn.» Seine Kollegen von der Arbeitsmarktaufsicht des Kantons Zürich werden die Höhe des Lohnes später direkt, bei Thalmanns Arbeitgeber in Deutschland, anfordern. Sollte er tiefer sein als in der Schweiz üblich, eröffnet die tripartite Kommission ein Verständigungsverfahren. Sie teilt dem ausländischen Betrieb mit, wie viel mehr dem Arbeiter für seinen Einsatz in der Schweiz nachgezahlt werden muss, und fordert einen Beleg für die Zahlung.

Dass Inspektor Bode den Elektroingenieur Thalmann überhaupt zwischen aufgetürmten Backsteinen im Führerstand der Backsteinpresse fand, liegt an der Meldepflicht. Thalmanns Arbeitgeber musste dessen Einsatz in der Schweiz beim Staatssekretariat für Migration anmelden. In einer Online-Plattform wurden seine Personalien, die Dauer des Einsatzes und der Arbeitsort eingegeben. Die Angaben zu jedem einzelnen entsandten Arbeiter müssen acht Tage vor Beginn der Arbeiten eingetragen sein.

Diese 8-Tage-Regel verdirbt den Bundesräten Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann gerade die Sommerferien. In Interviews signalisierten zuerst der Aussen- und dann auch der Wirtschaftsminister, dass die Registrierung der Arbeitseinsätze von EU-Firmen in der Schweiz auch kurzfristiger möglich sei. So wünscht sich das die EU. Damit brachten sie die Gewerkschaften gegen sich auf.