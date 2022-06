Im Scheinwerferlicht von New York ist Herumeiern verboten – der Bundesrat muss seine Hausaufgaben machen

Die Schweiz ist in den UNO-Sicherheitsrat gewählt worden. Der Bundesrat muss diese Chance nutzen. Dafür muss er endlich klären, welche Rolle die Schweiz in der Welt spielt – und was ihre Neutralität bedeutet. Denn Verstecken kann sich unser Land im mächtigsten Gremium der Weltpolitik nicht.