Für ein Zahn-Implantat stellt ein Zahnarzt schnell ein paar Tausend Franken in Rechnung. Materialkosten sowie die Arbeit des Zahntechnikers machen dabei den kleineren Teil aus. Das zeigen jene Zahlen, die uns Beat Steger präsentiert. Steger hat während fast 40 Jahren in Luzern ein eigenes zahntechnisches Labor geführt – von der Materie versteht er also etwas.

Ein Kunstzahn besteht aus drei Teilen. Zum einen gibt es da das eigentliche Implantat. Das ist jener Teil, der einer länglichen Mutter gleicht und vom Zahnarzt in den Kieferknochen eingedreht wird. Gefertigt wird dieses aus Titan oder Keramik und kostet laut Steger um die 450 Franken. In diese künstliche Zahnwurzel wird wiederum ein Aufsatz eingeschraubt, der nochmals bis zu 250 Franken kostet.

Eine Krone aus Asien für weniger als 100 Franken

Was das Gegenüber letztlich anlächelt, ist der dritte Teil eines Kunstzahnes: die Krone. Gefertigt in einem Schweizer Zahntechnik-Labor kostet diese rund 400 bis 800 Franken, je nach Material und Ausführung. Miteingerechnet ist dabei die Arbeit des Zahntechnikers, die auf einem durchschnittlichen Stundentarif von 110 Franken basiert. Dabei sind die Preise laut Steger in den letzten Jahren eher gesunken – dank der Digitalisierung. «Softwaregesteuerte Fräsmaschinen übernehmen heute gewisse Arbeitsschritte, die zuvor von Hand gemacht werden mussten».

Einigen Zahnärzten ist das noch immer zu teuer. Sie fertigen Kronen gleich selber an – in einer Sitzung und mit eigenen Maschinen. «In puncto Genauigkeit und Qualität können diese Produkte allerdings nicht mit jenen aus professionellen Labors mithalten», sagt Steger, «auch weil Zahntechniker andere Materialien verwenden, die sie genauer bearbeiten können.» Wieder andere Zahnärzte lassen Zahnkronen in Asien fertigen. Transportkosten eingerechnet sind diese schon ab unglaublich billigen 90 Franken zu haben. (zar)