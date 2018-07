Kilian und Natascha Karrer sitzen nebeneinander im Restaurant Landhuus in Witterswil. Er legt seinen Arm um ihre Schulter und streicht über ihre Bluse. Sie strahlt und sagt: «Es ehrt mich sehr, dass er für mich alles aufgegeben hat.» Doch ihre Augen füllen sich mit Tränen. Die beiden fanden ihr persönliches Glück, aber damit begannen die beruflichen Probleme.

Natascha Karrer erhielt einen eingeschriebenen Brief. Der Kirchenrat suspendierte sie teilweise von ihrem Amt. Sie bleibt Sakristanin, verliert aber ihre kirchlichen Aufgaben. Das heisst, sie darf eigentlich nur noch die Kirche putzen. Der Sakristanendienst war für sie mehr als ein Job, sie sah ihn als ihre Berufung. Sie engagierte sich stark für die katholische Kirche, einige warfen ihr vor, sie sei überengagiert. Nun könnte sie alles verlieren. Vor einem Monat fand in Witterswil eine Kirchgemeindeversammlung statt, an der sogar gefordert wurde, das Paar solle die Gemeinde verlassen.

Bei seinem Besuch in Genf pries Papst Franziskus die Ökumene. Doch in Witterswil ist eine Reformierte im Dienst der katholischen Kirche unerwünscht. Wie in vielen ähnlichen Fällen leidet auch bei den Karrers die Partnerin des Priesters noch mehr als er selber. Sie sagt: «Ich fühlte mich schuldig. Ich wurde als die Böse, die Verführerin, stigmatisiert.»

Ein fortschrittliches Bistum?

Der Fall zeigt, dass sich das Bistum Basel nicht so sehr vom Bistum Chur unterscheidet, wie man meinen könnte. Dort gab Marcel Köhle, der Priester von Brigels, am vergangenen Sonntag im Gottesdienst seine Demission bekannt. Auch er hatte sich in eine Frau verliebt. Im konservativen Bistum Chur dürfte es für ihn besonders schwierig werden, eine neue Stelle zu finden. Das Bistum Basel versucht sich hingegen progressiv zu positionieren und gibt an, den Betroffenen jeweils neue Lösungen anzubieten.

Natascha und Kilian Karrer sagen: «Die katholische Kirche hat sich in unserem Fall nicht darum bemüht, uns zu behalten.» Sie hätten zwar viele positive Rückmeldungen erhalten, aber wenig konkrete Unterstützung.

Wenn Fälle wie in Brigels und Mariastein publik werden, beginnt die Debatte um die Abschaffung des Zölibats stets von Neuem. Besonders intensiv geführt wird sie, wenn hohe Würdenträger wegen der Liebe ihr Amt verlieren wie 1995 beim Rücktritt des Basler Bischofs Hansjörg Vogel. Allein im Bistum Basel gab in jüngster Zeit alle zwei Jahre ein Priester sein Amt auf, weil er das Zölibat nicht mehr ausgehalten hatte. Die Personalprobleme verschärfen sich dadurch. Doch Veränderungen geschehen in der Kirche noch langsamer als in der Politik.

Selbst wenn das Zölibat dereinst abgeschafft werden sollte, wären die Probleme aus Karrers Sicht nicht gelöst. Auch die Obrigkeitshörigkeit im religiösen Bereich, die Hochstilisierung des Priesters, müsste beendet werden, fordert er.

Kilian Karrer möchte in zwei Jahren als reformierter Pfarrer arbeiten. Im Herbstsemester beginnt er dafür die Ausbildung an der theologischen Fakultät der Universität Basel. Derzeit hält er sich mit einem Teilzeitjob als Produktionsmitarbeiter einer Lampenfirma über Wasser. Zudem hat er sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet.

Als eine der grössten Herausforderungen seines neuen Alltags empfindet Karrer die Bürokratie. Bisher kümmerte sich das Kloster um alles. Nun musste er zuerst ein Bankkonto eröffnen. Eine Tradition aus seinem alten Leben führt er allerdings fort. Mit seiner Frau betet er mehrmals täglich. Natascha und Kilian Karrer hoffen, ihr neues Leben werde eine gute Wendung nehmen.