Unheilige Allianz setzt Nationalbank unter Druck: Gewinne sollen in die AHV fliessen

Die Ausschüttungsreserven der Nationalbank (SNB) betragen 84 Milliarden Franken. Viel Geld ­- und den Politikern gehen die Ideen nicht aus, was man damit finanzieren könnte. Könnte. Denn die Nationalbank ist unabhängig. Die Politiker haben ihr nicht viel zu sagen.

Zusammen mit dem Bundesrat handeln die Währungshüter jeweils eine Vereinbarung über die Gewinnausschüttung aus. Die letzten Jahre verteilte die SNB zwei Milliarden Franken an Bund und Kantone, sofern die Reserven über 20 Milliarden Franken lagen.

Im Januar ergriff die Nationalbank die Flucht nach vorn. Sie verkündete eine Sonderausschüttung: Für die Jahre 2019 und 2020 gibt es zusätzlich je zwei Milliarden Franken. Es ist gut möglich, dass die SNB auch die nächsten Jahre vier Milliarden Franken ausschütten wird.

Was im Text steht und die Parteien wirklich fordern

Ob der Befreiungsschlag funktioniert, ist eine andere Frage. Die Linke sprach von einem «Witz». Pierre-Yves Maillard, SP-Nationalrat und Gewerkschaftsboss, erwartet Dutzende von Nationalbank-Milliarden für die AHV. Eine Idee, die auch bei der SVP gut ankommt. Die Pole der Schweizer Politik haben nun gestern gezeigt, dass sie es ernst meinen mit ihrer Forderung.

Grüne, SP und SVP überwiesen eine Motion im Nationalrat. Sie verlangt, dass die Erträge der Nationalbank aus den Negativzinsen in die AHV fliessen. Zwischen 2015 und 2018 betrugen die Negativzinsen um die zwei Milliarden Franken pro Jahr. Mittlerweile sind sie gesunken. Je nach Schätzung geht man von 500 Millionen bis zu einer Milliarde Franken aus.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist Urheber der Motion. Er nennt die Negativzinsen eine «Strafsteuer, die man den Leuten zurückgeben muss.» Am einfachsten gehe das über die AHV.

Nimmt man den Motionstext genau, dann sollen die Nationalbankgewinne lediglich umgelagert werden. Ein Teil soll statt in die Bundeskasse in die Altersvorsorge fliessen. Doch Heer sagte gestern in der Debatte klar und deutlich, der Bund solle von der Nationalbank höhere Gewinne einfordern: