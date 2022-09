Wegen gekippten Betonelementen: Arbeitsunfall in Neukirch fordert zwei Schwerverletzte

Am Donnerstagnachmittag waren zwei Arbeiter damit beschäftigt, auf einer Baustelle an der Bahnhofstrasse Betonelemente abzuladen. Beim Anheben mittels Kran kippten laut Kantonspolizei Thurgau mehrere dieser Elemente und trafen zwei Arbeiter. Die beiden Männer wurden dabei schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital geflogen werden. (has)