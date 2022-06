UNERWARTETER ABGANG Ein Schlag für Alain Berset: Er verliert seinen Kommunikationschef, der in Bundesbern als ausgebufft gilt wie wenige Peter Lauener verstand es, klare Botschaften zu formulieren und Bundesrat Berset in ein gutes Licht zu rücken. Nun tritt Bersets Kommunikationschef ab. Ein Streit sei nicht der Grund, heisst es.

Eingespieltes Duo: Bundesrat Alain Berset (rechts) und sein Kommunikationschef Peter Lauener, der nun abtritt. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Hätte Alain Berset als Gesundheitsminister die Pandemie ohne grössere Probleme gemeistert, wenn Peter Lauener nicht an seiner Seite gewesen wäre? In Bundesbern bezweifeln das einige Politiker. Lauener war Kommunikationschef des Innendepartments und galt als ausserordentlich effizient und professionell. Nun ist er weg.

Oft sah man die beiden Seite an Seite, vor Medienkonferenzen, aber auch bei Ansprachen Bersets, die er an kulturellen Anlässen gerne hält. Lauener trug seine Haare mit den Jahren zunehmend lange und wild, während die Haare seines Chefs immer gleich kurz sind.

Laueners Ruf ist exzellent, weil er knappe, einprägsame Botschaften formuliert und Unwichtiges weglässt. Und weil er sich darauf versteht, aus vielen Informationen jene herauszufiltern, die den eigenen Departementsvorsteher in einem guten Licht erscheinen lassen.

Berset und Lauener ergänzten sich auch persönlich: Der eine ist eitel und dem grossen Auftritt zugeneigt, der andere gilt als Ausbund an Bescheidenheit. Lauener stammt aus Frutigen im Berner Oberland, studierte Germanistik, arbeitete bei der Depeschenagentur, leitete Kampagnen der SP, war zuständig für die Kommunikation des Gewerkschaftsbundes – bis ihn Berset 2012 ins Innendepartement holte.

Auf eigene Stärken zeigen – und auf die Schwächen der anderen

Lauener wusste, dass es nicht genügt, die politische Arbeit gut zu verkaufen. Als ehemaliger Journalist hielt er die Journalisten bei Laune. Man macht sich jemanden gewogen, indem man ihm oder ihr eine exklusive Nachricht zuhält.

Der Kommunikationszuständige eines Departements ist auch darin involviert, dass sein Chef oft im Clinch liegt mit anderen Bundesräten. Also weist man Medienschaffende diskret darauf hin, dass die Anträge aus einem anderen Departement nicht frei von Widersprüchen – um nicht zu sagen Bockmist – sind. Und dieser andere Bundesrat, hat er nicht einmal mehr versagt, als es auf ihn angekommen wäre?

Er verlor die Übersicht auch in heiklen Situationen nicht

War Lauener nicht zufrieden mit der Berichterstattung, versandte er gepfefferte Mails, drohte mit Gegendarstellungen und anderem mehr – nur um kurz darauf den Ton zu ändern und dem Journalisten die Einnahme eines alkoholischen Erfrischungsgetränkes vorzuschlagen. Die Einladung nahm man sofort an, erleichtert darüber, dass einen die Bundespolizei nicht in Handschellen abführen würde.

Lauener wirkte nie gestresst, auch dann nicht, als Bundesrat Berset von einer früheren Geliebten erpresst wurde. Der Kommunikationschef erinnerte daran, dass auch Magistraten das Recht auf eine Privatsphäre hätten. Die Vorwürfe, die einige Medien gegen Berset vorbrachten, konnten nicht substanziiert werden.

Die Journalistinnen und Journalisten zog Lauener ausserdem mit Sinn für Humor auf seine Seite. In Unterhaltungen mit ihm erschien Bundesbern zuweilen als ein Ort, an dem Verhaltensauffällige zusammenkommen. Mit Ausnahme von Alain Berset natürlich.

Warum geht er gerade jetzt, da die Pandemie überstanden scheint? Hat er sich mit seinem Chef überworfen? Erkundungen im Innendepartement ergeben: Es gab keinen Eklat. Nach zehn Jahren habe sich bei Lauener eine gewisse Ermüdung eingestellt. Er will sich beruflich neu orientieren. In Bundesbern fragt man sich nun: Wird Berset in der Öffentlichkeit weiterhin so gut dastehen, wenn Lauener nicht mehr an seinen Botschaften feilt und die Journalisten knetet?