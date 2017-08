Beim Begriff «Neger» ist es eben so, dass das Wort schon mit einer mehr oder weniger fest mit ihm verbundenen Konnotation in den deutschen Wortschatz kam. «Niger» bedeutet im Lateinischen einfach «schwarz». Einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe bezeichnete dann «negro» erst im Spanischen (zum Beispiel). «Schwarze» begegneten uns in Europa im Kontext von Kolonialismus und Sklaverei. Dann ist auf einmal klar, warum das Wort «Neger» im Deutschen (zum Beispiel) immer schon mit der Konnotation «primitiv, faul, minderwertig, unterentwickelt, unzivilisiert etc.» daherkommt.

Im Englischen ist es noch schwieriger: Hier gibt es «negro» – abwertend oder nicht? – und «nigger», das klar einen diskriminierenden Sklavenunterton hat. Singt man in der Schule noch «Negro Spirituals» («Go down, Moses», «Go, tell it on the mountains» – und auch «Kum ba yah, my Lord»)? Früher hat man noch «Negro Spirituals» gesungen – ohne rot zu werden.

Die Konnotation verrät viel über uns. Dass wir (die weissen Europäer) anderen Menschen arrogant und herablassend, grausam und borniert gegenübergetreten sind, ist eine historische Tatsache. Das konnotative Vorurteil kann man als eine mit Scham unterfütterte «Erklärung» des an sich skandalösen westlichen Verhaltens gegenüber den Kolonialisierten sehen. Man «wusste» es doch besser. «Onkel Tom’s Hütte» funktioniert, weil der Roman das Vorurteil skandalisiert. Der Sklave Tom ist dem weissen Pflanzer Legree moralisch um Welten überlegen. Sogar der an sich unsympathische Monostatos in der «Zauberflöte» kriegt von Mozart heiter- einnehmende Musik. Überhaupt die Mohren. Warum spricht man beim dritten König immer vom «Mohrenkönig» und nie vom «Negerkönig»? Vielleicht, weil man eben die Herkunft meinte.

«Rechtfertigung» der Sklaverei?

Das Bewusstsein, dass wir – die weissen Europäer, wobei hier natürlich auch die weissen Amerikaner mitgemeint sind – eine ziemlich abscheuliche Vergangenheit hatten, kam schrittweise. Wir haben diese auch erfolgreich verdrängt. Wir glaubten, vom Wort «Neger» liesse sich, nach dem Ende der Kolonialzeit und dem Anheben der Epoche der Vereinten Nationen das ganze Konnotation-Gespinst abstreifen. Man erlaubte sich Lizenzen beim Gebrauch und der Visualisierung des Wortes «Neger». «Globi in Afrika», «Babar, der Elefant» und andere Kinderbücher operierten lange mit dem «Baströckli»-Stereotyp. Entwicklungshilfe und paternalistischer Missionarismus anstatt diskriminierende Verachtung. Gut fand das niemand, aber es regte auch niemanden auf. Es dürften die USA der 60er-Jahre gewesen sein – oder allenfalls das offen rassistische Regime in Südafrika, die unser Bewusstsein wieder weckten. Seither sind wir sensibler und brauchen «Neger» nicht mehr.

Das Konnotationsproblem liegt im Feld «Denken – Sprache». Man kann immer behaupten, man denke etwas anderes, als man sagt. Anders im Denotativen. Da gibt es im Deutschen auch spektakuläre Verschiebungen. «Thiarna» bedeutet im Althochdeutschen noch «Jungfrau», dann «junges Mädchen», heute Prostituierte. Überhaupt die Frauenbezeichnungen: Die «vil edle vrouwe» wurde zum (Edel-)Fräulein und dann zur «Frau»; das unverdächtige «wip» (mhd. einfach für «Frau») erlitt als «Weib» eine Art «Neger»-Schicksal.