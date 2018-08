#Schweiz: Vom Westen her überquert uns eine #Kaltfront mit Schauern & Gewittern. Örtlich besteht Unwettergefahr! Am längsten trocken mit Sonne ist es durch Föhn in der Deutschschweiz. Für Details in die Kantone/Bezirke, Stunden vorklicken. https://t.co/BphDGaBc0q #wetter /CG