Umwelt Die Bauern, das Klima und das Tabu Fleischkonsum: Bund erarbeitet neue Strategie für Landwirtschaft und Ernährung Um das Klima zu schonen, müssen sich Ernährung und Landwirtschaft ändern. Doch wie schafft man das? Und wer ist in der Pflicht – Konsumentinnen, Bauern, Händler? Eine neue Klimastrategie, die der Bund derzeit erarbeitet, erhitzt die Gemüter.

Sie können nichts dafür: Kühe stossen das Treibhausgas Methan aus. Bild: Sandra Ardizzone/AGR

Der Bauernverband zeigt sich erfreut: Die zu einem «Mini-Paket» abgespeckte Agrarreform AP22+, die derzeit im Parlament beraten wird, ist aus seiner Sicht auf Kurs. Umweltverbände beklagen hingegen ein «Trauerspiel»: Die Vorlage werde den Herausforderungen bei Klima und Biodiversität nicht gerecht. Und die nächste Reform ist erst 2030 geplant.

Im Hintergrund läuft indes bereits ein Seilziehen um die Frage, wie Produktion und Konsum nachhaltiger werden können: Drei Bundesämter erarbeiten eine «Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung». Diese beinhaltet zum einen Grundsätze, Ziele und Stossrichtungen, zum anderen Massnahmen über die nächsten zehn Jahre. Der Schweizer Bauernverband misst der Strategie einiges an Gewicht bei: Sie werde «eine hohe Relevanz als Referenzdokument» aufweisen.

Die neue Strategie soll laut Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Frühjahr veröffentlicht werden. Ein Entwurf war kürzlich in Konsultation bei der sogenannten Begleitgruppe, die in die Erarbeitung miteinbezogen war. Vertreten darin sind unter anderen die Forschungsanstalt Agroscope, der Schweizer Bauernverband und Fenaco, aber auch Biosuisse und Umweltschutzverbände sowie Coop, Migros und Nestlé.

Weniger Fleisch, mehr pflanzliche Produkte

Das Thema ist delikat, denn es geht auch um Fleischproduktion und -konsum. Das BLW sagt, gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen könnten die Umweltwirkungen der Ernährung halbiert werden, wenn wir uns an die Schweizer Ernährungsempfehlungen halten würden – das heisst insbesondere: mehr pflanzliche Produkte und weniger Fleisch. Das wäre laut BLW auch gut für die Gesundheit und würde den Selbstversorgungsgrad erhöhen.

Der Entwurf der Strategie sieht über 40 Massnahmen in diversen Bereichen vor. Das Papier ist nicht öffentlich; aus den Stellungnahmen der Organisationen gehen die Vorschläge aber hervor, unter anderem beim Konsum: Beispielsweise sollen Schulen über gesunde und nachhaltige Ernährung informieren. Auch die sogenannte Kostenwahrheit bei Lebensmitteln ist ein Thema – was etwa Fleisch verteuern würde. Ebenso werden Änderungen beim Direktzahlungssystem und der Absatzförderung vorgeschlagen.

Weder Bauernverband noch Umweltverbände sind indes zufrieden. Marcel Liner von Pro Natura sagt: «Der Massnahmenplan ist ungenügend. Es braucht konkrete Vorgaben, bis wann welche Massnahmen umgesetzt werden sollen.» Sonst drohe das Ganze zum Papiertiger zu werden.

Liner nennt ein Beispiel: Aus seiner Sicht bräuchte es eine Vorgabe, ab wann nur noch Elektrotraktoren zugelassen würden. «So könnte man Investitionssicherheit schaffen und Druck machen – nicht auf die Bauern, sondern auf den Handel.» Nach Ansicht von Pro Natura fehlen zudem einige wichtige Massnahmen: insbesondere müssten die Tierbestände reduziert und ein Absenkpfad zum CO 2 -Ausstoss verankert werden.

Ähnlich klingt es beim WWF. Landwirtschaftsverantwortliche Eva Wyss sagt: «Die Strategie enthält durchaus gute Ansätze, aber es fehlt ein konkreter Fahrplan und ist insgesamt zu wenig ambitioniert.» Nach Ansicht des WWF müssten möglichst rasch konkrete Klimamassnahmen bereits in der aktuellen Agrarreform AP22+ umgesetzt werden.

Bauernverband warnt vor mehr Importen

Der Bauernverband sieht den Massnahmenplan ebenfalls kritisch, aber aus einem anderen Grund. Direktor Martin Rufer sagt: «Wir befürchten, dass bei der Produktion angesetzt wird, ohne dass sich der Konsum ändert. Das würde zu noch mehr Importen führen. Die Emissionen würden ins Ausland verlagert.» Rufer verweist darauf, dass die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 in der Landwirtschaft gesunken, jene des Gesamternährungssystems aber gestiegen seien.

Konkret richten sich mehrere Massnahmen indirekt gegen die tierische Produktion. Über Direktzahlungen oder Vorschriften kann die Politik hier gezielt eingreifen. Massnahmen beim Konsum sind zwar ebenfalls vorgesehen, der Bauernverband hält sie aber für zu zahnlos im Vergleich. Rufer betont, die Landwirtschaft leiste ihren Beitrag, um die Emissionen zu senken, etwa mit Biogasanlagen und Futtermittelzusätzen. «Aber der grösste Hebel ist der Konsum.»

Den gleichen Vorbehalt äussert Stefan Kohler, Geschäftsführer der Branchenorganisation Milch. Er hält die allgemeine Stossrichtung der Strategie zwar für richtig. «Wir wehren uns aber dezidiert dagegen, dass die Landwirtschaft umgebaut wird, solange sich der Konsum nicht ändert. Denn das führt nur zu mehr Importen und bringt dem Klima unter dem Strich nichts.» Konkret wehrt sich die Milchbranche etwa dagegen, dass die Zulage für die verkäste Milch gestrichen und stattdessen der Ackerbau stärker unterstützt werden soll.

Besonders unter Druck ist die Fleischwirtschaft. Ihre Branchenorganisation Proviande argumentiert ebenfalls, man dürfe nicht einseitig bei der Produktion ansetzen. Diese werde sich anpassen, wenn sich der Konsum ändere, betont die Branche stets.

Wie viel Verantwortung haben die Konsumenten?

Steuert der Konsum also die Produktion? Marcel Liner von Pro Natura widerspricht: Der Bund schaffe die Rahmenbedingungen. «Man darf nicht die ganze Verantwortung den Konsumentinnen und Konsumenten abschieben. Im hochsubventionierten Sektor Landwirtschaft wird nicht nur angeboten, was gekauft wird, sondern was stark gefördert wird.»

Derzeit überarbeitet der Bund die Strategie aufgrund der Rückmeldungen aus der Konsultation. Ein Teil der Massnahmen kann danach direkt umgesetzt werden, für andere sind Verordnungs- oder Gesetzesänderungen nötig.