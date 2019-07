Das Aussendepartement gerät wegen seiner Partnerschaft mit Philip Morris in die Kritik: Der Zigarettenhersteller gehört zu den Hauptsponsoren des Schweizer Pavillons an der Weltausstellung 2020 in Dubai, wie die Redaktion von CH Media publik gemacht hat.

Der Konzern trägt einen substanziellen Teil von rund 1,8 Millionen Franken bei – und darf sich dafür mit dem «Image der offiziellen Schweiz» schmücken, wie das Departement von Bundesrat Ignazio Cassis seinen Sponsoren verspricht. Es verteidigt die Kooperation mit dem Tabakmulti: Man halte sich an die Gesetze der Schweiz und des Gastlandes.



Doch wie sich jetzt zeigt, ist das Tabak-Sponsoring selbst innerhalb der Bundesverwaltung umstritten. Die oberste Gesundheitsbehörde des Landes, angesiedelt bei Bundesrat Alain Berset, hat dafür gar kein Verständnis und äussert sich ungewöhnlich scharf. «Das Bundesamt für Gesundheit wurde vorgängig nicht um eine Einschätzung gebeten. Das bedauern wir sehr», sagt eine Sprecherin. Sie betont: