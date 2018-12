Das sei «grundsätzlich problematisch», sagt der Bundesrat. Ob er damit Recht verletzt habe, müssten aber die Gerichte beurteilen, schreibt er in der Antwort auf eine Frage der Basler SP-Nationalrätin Silvia Schenker.

Am Ursprung der Kontroverse steht das Gesetz zur Überwachung von mutmasslichen Versicherungsbetrügern, welches das Volk am 25. November guthiess. Vor der Abstimmung publizierte unter anderem diese Zeitung anonymisierte Videos von Personen, die angeblich unter grossen gesundheitlichen Beschwerden litten. Auf dem Filmmaterial war jedoch zu sehen, wie sie auf Baustellen agil arbeiteten. Aufgrund der Observation stoppten die IV-Stellen die Leistungen. Andreas Dummermuth, Leiter der Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz, leitete die verpixelten Videos den Medien weiter. Er wollte damit illustrieren, was Observationen in der Realität sind.