Umfrage zeigt: So denken die Schweizer über das Krisenmanagement des Bundesrats – und das Maskentragen

Noch vor einem Monat war das Tragen einer Schutzmaske hierzulande kaum vorstellbar. Nur 11 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gaben an, dass sie «sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich» einen Mundschutz tragen werden.

Das Umfrageinstitut Link befragt die Bevölkerung im Wochentakt zur Coronapandemie, und in der jüngsten Studie, die der «Schweiz am Wochenende» vorab vorliegt, ist dieser Wert markant von 11 auf 34 Prozent gestiegen. Die Forscher interpretieren das so: «Rund ein Drittel der Bevölkerung ist bereit, einen Mundschutz zu tragen.» Im Tessin sind es sogar über 60 Prozent.