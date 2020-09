Umfrage zeigt: Konsumenten wollen einfachere Kennzeichnung von Lebensmitteln

(dpo) Die Nährwerttabelle auf Lebensmittelpackungen wird zwar von vielen genutzt, doch ihre Akzeptanz ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Zu diesem Schluss kommt die siebte Ausgabe des Monitor Ernährung und Bewegung, wie es in einer Mitteilung der Informationsgruppe Erfrischungsgetränke vom Mittwoch heisst.

Gemäss der Umfrage, die das Forschungsinstitut gfs.bern im März 2020 im Auftrag durchgeführt hat, finden nur noch 52 Prozent der Befragten die herkömmliche Nährwerttabelle sinnvoll. 80 Prozent sind hingegen der Ansicht, dass eine Farbkennzeichnung zum gesetzlichen Standard werden sollte, schreibt die IG Erfrischungsgetränke. Eine solche Kennzeichnung, die Lebensmittel-Ampel Nutri-Score, haben sowohl die Detailhändler Coop und Migros sowie der Discounter Aldi Suisse vor kurzem bei einigen ihrer Produkte eingeführt.

Informiertheit über Ernährung und Bewegung sinkt

Weiter gaben 70 Prozent der Befragten an, dass sie eine Steuer auf zuckerhaltige Lebensmittel zur Beeinflussung des Konsums ablehnen. Ein Grund dafür sei, dass nur wenige eine Zuckersteuer für wirksam hielten. 72 Prozent der Befragten fühlten sich zum Thema Ernährung und 69 Prozent zum Thema Bewegung gut oder sehr gut informiert. 2014 waren es laut Mitteilung noch 88 respektive 89 Prozent gewesen. Vor dem Hintergrund dieser sinkenden Informiertheit behalten Aufklärung und Information in Sachen Ernährung einen hohen Stellenwert, heisst es in der Mitteilung.

Die Informationsgruppe Erfrischungsgetränke wurde laut eigenen Angaben 2013 auf Initiative der Erfrischungsgetränkehersteller hin gegründet. Präsident der IG ist der Berner BDP-Nationalrat Lorenz Hess, als Vizepräsident fungiert Matthias Schneider, Leiter Unternehmenskommunikation bei Coca-Cola Schweiz.