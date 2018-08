38 Prozent der Befragten sind gegen jegliche Zugeständnisse, wie aus einer am Freitag publizierten Tamedia-Umfrage unter 7635 Schweizern hervorgeht. Im Gegensatz dazu sprachen sich 20 Prozent für einen Kompromiss zugunsten eines Rahmenabkommens mit der EU aus. Weitere fünf Prozent hielten die bestehenden Massnahmen für schädlich für den Arbeitsmarkt und waren ebenfalls für Anpassungen.

Zusätzliche 20 Prozent befürworteten lediglich technische Anpassungen. Unter dem Strich soll sich ihrer Meinung nach der Lohnschutz aber nicht ändern. Ganze 17 Prozent hatten bei der Umfrage keine Meinung.

Aufgeschlüsselt nach Parteien zeigte sich, dass die linke Basis kompromissbereiter war, als es die Spitzen von SP und Gewerkschaften sind. Bei SP und Grünen waren lediglich 18 Prozent der Ansicht, die Schweiz solle gar keine Zugeständnisse machen.

Bei den Bürgerlichen zeigten sich vor allem die SVP-Anhänger (72 Prozent) hart gegenüber der EU. Bei FDP und CVP war die Kompromissbereitschaft weitaus grösser. Dort sprachen sich nur 27 respektive 23 Prozent gegen jegliche Anpassungen aus.

Die gewichtete Online-Umfrage wurde am 6. und 7. August durchgeführt, also unmittelbar vor dem Eklat zwischen dem Bundesrat und den Gewerkschaften im Streit um den Lohnschutz. An der Umfrage nahmen Personen aus der ganzen Schweiz teil.