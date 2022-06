«Es ist frustrierend»: Chaos und lange Wartezeiten am Flughafen Zürich nach Skyguide-Panne

Lange Schlangen und Wartezeiten am Flughafen Zürich: Eine technische Panne bei der Flugsicherung Skyguide hat am Mittwochmorgen den Flugverkehr in der Schweiz vorübergehend lahmgelegt. Die gestrandeten Passagiere reagieren unterschiedlich auf das Chaos.