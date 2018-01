Wer in der Schweiz Wohnungen vermietet, darf dafür keine Fantasiepreise verlangen. Das Gesetz schreibt vor, wie viel Geld ein Vermieter mit seiner Liegenschaft verdienen darf. Und es gesteht den Bewohnern zu, sich gegen überhöhte Mieten zu wehren. Geht es nach bürgerlichen Politikern, sollen diese Regeln allerdings gelockert werden.

Mit mehreren parlamentarischen Initiativen wollen SVP-, FDP- und CVP-Politiker das Mietrecht zugunsten der Vermieter anpassen. Zur Debatte stehen unter anderem folgende Punkte:

Eine Miete gilt heute als missbräuchlich, wenn damit ein «übersetzter Ertrag» erzielt wird. Konkret darf ein Vermieter mit seiner Liegenschaft eine Rendite machen, die 0,5 Prozent über dem Referenzzinssatz liegt. Geht es nach FDP-Mann Olivier Feller, soll diese Grenze auf 2 Prozent angehoben werden. Die Vermieter dürften also deutlich mehr Rendite erwirtschaften. Ein Praxisbeispiel: Wenn ein Immobilien-Besitzer in eine Wohnung 250’000 Franken investiert hat, darf er beim aktuellen Referenzzinssatz monatlich maximal 1250 Franken Miete verlangen. Nach der Regeländerung wären es 1560 Franken.

es sei denn, im betroffenen Gebiet herrscht ein Wohnungsmangel. In einem Markt ohne Knappheit könnten «aufgrund von Angebot und Nachfrage nämlich eindeutig gerechte Mieten festgesetzt werden», schreibt Nantermod in seinem Vorstoss. Kommt es zu einem Streit über den Mietzins, kann sich der Vermieter heute darauf berufen, dass sein Preis orts- und quartierüblich sei. Bisher musste er fünf vergleichbare Wohnungen in der Nachbarschaft finden, um dies zu beweisen. Künftig soll es nach dem Willen von Hans Egloff ausreichen, wenn der Vermieter drei Wohnungen von ähnlicher Grösse und in ähnlichem Zustand findet, die im gleichen Preissegment liegen.

Die Pläne der bürgerlichen Politiker haben den Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband (SMV) aufgeschreckt: In einer Online-Aktion ruft er die Bürger dazu auf, einen offenen Brief an die Rechtskommission des Ständerats zu unterschreiben. Diese habe es in der Hand, der «Vermieterlobby die rote Karte» zu zeigen, heisst es im Aufruf. Denn die Vorstösse förderten «gierige Vermieter», anstatt sie zu stoppen.