Waffenlieferungen Versteckter Ringtausch? Bund verzichtet zu Gunsten Londons auf pünktliche Lieferung von Panzerfäusten Die Schweiz sollte bis 2023 neue Panzerabwehr-Waffen des Typs NLAW erhalten. Doch nun hat Bern einer späteren Lieferung zugestimmt, auf Bitten der Briten: London hat zuvor 5000 dieser Waffen an die Ukraine abgegeben und muss nun nachrüsten.

Sind in der Ukraine im Einsatz: Schultergestützte Mehrzweckwaffe des Typs NLAW, den auch die Schweiz bestellt hat. Bild: Sopa Images / LightRocket

Sie dienen dazu, gegnerische Panzer zu bekämpfen sowie Breschen in befestigte gegnerische Stellungen oder Häuser zu schiessen: Die schultergestützten Mehrzweckwaffen «Next Generation Light Anti-tank Weapon» (NLAW). Der Bund hat solche Panzerfäuste schon 2016 beim Hersteller Saab bestellt. Die Lieferungen könnten bald beginnen, schreibt das Bundesamt für Rüstung, Armasuisse, in einer Mitteilung von Freitag.

Doch nun haben die britischen Behörden beim Verteidigungsdepartement von Viola Amherd angefragt, ob es bereit wäre, die ersten Tranchen der für die Schweiz vorgesehenen Lieferungen an Grossbritannien abzutreten. Die Waffen würden statt bis Anfang 2023 neu erst Ende 2024 geliefert. Der Anfrage wurde stattgegeben: Der Bund lässt London den Vortritt, rund ein Drittel der bestellten Waffen wird nun verspätet in die Schweiz geliefert.

London hat 5000 Panzerfäuste an die Ukraine abgegeben

Begründet wurde die Anfrage damit, «dass Grossbritannien diese Systeme zur Aufstockung seiner eigenen Bestände benötigt», schreibt Armasuisse. Das überrascht nicht, hat doch Grossbritannien laut Medienberichten über 5000 Stück dieses Waffentyps in den letzten Wochen an die Ukraine abgegeben und muss nun nachrüsten. Das heisst aber auch: Bern überlässt die bestellten Panzerfäuste den Briten, weil deren Panzerfäuste im Krieg in der Ukraine im Einsatz sind. Das gleicht einem versteckten Ringtausch.

Und es ist brisant. Denn bisher hat der Bundesrat jeglichen Ringtausch mit dem Verweis auf die Neutralität ausgeschlossen. Dem Vernehmen nach blieb er auch nach einer Diskussion am Freitag offiziell bei dieser Position.

Polen will stillgelegte Leopard-Panzer übernehmen – Amherd winkt ab

Wie Armasuisse weiter meldete, hat Polen im Mai offiziell in Bern für eine Übernahme von stillgelegten Panzern des Typs Leopard der Schweizer Armee angefragt. Polen hat Panzer aus russischer Herstellung an die Ukraine abgegeben und will nun seine Bestände wieder auffüllen. Doch Bern hat abgesagt. Die Veräusserung von stillgelegten Panzern müsste das Parlament gutheissen, dies wäre nicht in nützlicher Frist realisierbar.

Derweil darf die deutsche Regierung über 42 Leopardpanzer frei verfügen, die Armasuisse vor über zehn Jahren an den Originalhersteller, die Firma Rheinmetall, zurückverkaufte. Damals wurden Waffenteile abmontiert und als Ersatzteile behalten. Es gebe keine Auflagen mehr, schreibt Armasuisse.