Ukraine «Ich habe mich getäuscht»: Ex-Russland-Botschafter Rossier erklärt den Krieg – und erntet Unverständnis im Publikum Die Schweizerisch-russische Handelskammer hat Yves Rossier an die Zürcher Goldküste eingeladen, den Ukraine-Krieg zu erklären. Am Ende kippt die Stimmung fast ins Aggressive.

Ruhige Stimme, klare Worte. Yves Rossier – hier bei einem Auftritt 2015 – war bis 2021 Botschafter der Schweiz in Moskau. Hanspeter Schiess

«Voilà», sagt Yves Rossier am Ende seines Vortrags, «es tut mir leid, es ist ein bisschen deprimierend, was ich Ihnen erzählt habe. Aber es gibt nicht viel Anlass zu Heiterkeit, was die Situation in der Ukraine anbelangt.»

Ein gut gefüllter Gemeindesaal von Zollikon, Zürcher Goldküste, am Mittwochabend. Die Stimme des ehemaligen Schweizer Botschafters ist ruhig, als er zu seinem Referat über den Ukraine-Krieg ansetzt, und seine nüchterne Haltung, seinen luziden Blick wird er nie verlieren, selbst dann nicht, als auch ihm klar werden muss: Nicht wenige im Publikum wollen nicht hören, was der Spitzendiplomat da erzählt. Der Verein Schweizerisch-Russische Handelskammer hat Rossier für eine Lagebeurteilung eingeladen, als einen der «wenigen wirklichen Insider», wie in der Einladung stand.

Ein illustrer Verein

Der Verein wird geleitet von Svetlana Chiriaeva und Dieter Neupert. Sie äussert sich in sozialen Netzwerken kritisch gegenüber anti-russischen Vorwürfen, über ihn gibt es Berichte, wonach er als Schweizer Anwalt von russischen Oligarchen arbeitet.

Der Verein hat seit Kriegsausbruch zwei Statements veröffentlicht: In einem wird der Krieg bedauert, wenngleich nicht verurteilt. Im zweiten sollte eine Umfrage festhalten, dass die Schweizer Sanktionen das eigene Land eigentlich viel härter treffen als Russland. Es ist eine recht heterogene Ansammlung von Menschen, die den Weg nach Zollikon gefunden hat: Es hat Russinnen, die Putin nicht verstehen, und Schweizer, die es tun, sowie auch umgekehrt. Und dann hat es solche, die überhaupt etwas verstehen wollen.

Ein spezielles Land

Rossier holt weit aus. Sein geschichtlicher Exkurs startet im 13. Jahrhundert bei den Mongolen, die das Volk eine Herrschaft der Gewalt gelehrt hatten. Tolerant gegenüber Minderheiten zwar, aber auch hart im Umgang mit Untergebenen. In raschen Schritten zeichnet Rossier das Bild eines Landes, das früh nach ganz anderen Gesetzmässigkeiten funktionierte als der Westen: mit einer ungebrochen steilen Hierarchie, in dem auch das eigene Volk bis ins späte 19. Jahrhundert die Leibeigenschaft kannte. Ohne die römische Tradition von imperium und dominium, der Trennung von Staatsgebiet und Privateigentum. Und mit einem riesigen Herrschaftsgebiet, das an einem Stück verteidigt werden musste, und nicht zerstückelt über den Globus.

«Russland hatte kein Reich», sagt Rossier. «Russland war ein Reich.» Die Macht sei dabei immer fragil gewesen. «Ein Zar musste erfolgreich sein, um an der Macht zu bleiben.»

Das sei noch heute so, sagt Rossier. Und je steiler ein Machtgefüge, desto weniger treten Widersprüche nach aussen. «Wir sind es uns gewohnt, dass Bund, Kantone, Gemeinden und Institutionen diskutieren. In Russland geschieht dies in einem abgeschlossenen System und wie in einem Dampfkochtopf erhöht es den Druck darauf», sagt Rossier. Er macht eine Pause. «Und schliesslich das Trauma.»

Stabilität ist alles, was zählt

Zwischen 1914 und 1946 starben 50 Millionen Menschen an einem gewaltsamen Tod, führt Rossier aus. «Bevor ich nach Russland ging, dachte ich, es wäre schwierig, als Deutscher mit der Vergangenheit zu leben. Aber Deutschland erlebte nur zwölf – wenngleich auch schreckliche – schlimme Jahre.» In Russland hätte jede Reform, jede Neuerung zu weiterem Chaos geführt. «Stabilität ist deshalb das einzige, was zählt.»

Als schliesslich im Osten Europas die Republiken entstanden, sei Russland plötzlich mit der Last der Geschichte alleine dagestanden. «Ich staunte beispielsweise über die Ukraine», sagt Rossier, «wie sie über die von Stalin ausgelöste Hungersnot denkt. Das war natürlich ein Genozid, aber es war ein Genozid gegen eine eigene Klasse. In der Ukraine heute liest man es als National-Genozid: Von Russland gegen die Ukraine.»

Rossier begibt sich nun definitiv in jenen Teil der Geschichte, welche auch Putin für seine Argumente herbeizieht, indem er etwa der Ukraine die Souveränität abspricht. «Es stimmt, dass es die Ukraine nicht immer gegeben hat», stellt Rossier klar, «aber es stimmt auch, dass es sie heute gibt.»

Rossier wird zunehmend deutlich

Überhaupt wählt Rossier deutliche Worte, wenn er den Krieg wertet. «Ohne die Ukraine rutscht Russland weg», ist beispielsweise so ein Satz. Putin habe Russland innert kürzester Zeit isoliert, mehr noch: Mit seinem Angriff habe er die ukrainische Nation erst so richtig konsolidiert und darüber hinaus die Nato gestärkt. «Stellen Sie sich einmal vor: Vor zwei Jahren sagte der französische Präsident, die Nato sei hirntot. Und jetzt?»

Er habe sich getäuscht, gibt sich Rossier selbstkritisch. «Ich war in guter Gesellschaft, aber auch ich dachte nicht, dass Putin angreifen würde.» Mit Blick auf die Zukunft ist er sich aber sicher: «Die Sanktionen werden noch Jahrzehnte andauern und sie werden immer stärker zu wirken beginnen. Es ist für Russland verheerend: Wir erleben die Entkopplung von Europa.»

Mittlerweile ist es ganz still geworden im Zolliker Gemeindesaal. «Ich war letzte Woche in Russland. Sie müssen nicht meinen, dass das Volk diesen Angriff gutheisst», sagt Rossier. Die Stimmung sei unsicher, nicht wie 2014, nach der Annexion der Krim. «Die Optimisten rechnen damit, dass der Krieg im September endet, die Pessimisten gehen von Dezember aus.» Danach sei es nicht mehr haltbar, den Krieg eine «Spezialoperation» zu nennen.

Giftpfeile aus dem Publikum

Nachdem Rossier geschlossen hat, bleibt es kurz ruhig. Dann recken sich Hände in die Höhe und das Mikrofon wandert von einem Fragenden zur anderen: Warum tritt die Ukraine nicht einfach Land ab? Warum ist die Berichterstattung hier so einseitig gegen Russland? Spätestens als bei besonders kritischen Fragen Szenenapplaus aufbrandet und sich manche Redner geradezu aggressiv angifteln, dürfte Rossier klar sein: Das Publikum ist gespalten.

Ihn aber kümmert das nicht. Ob der Krieg nicht ein Versagen der Diplomatie sei, will beispielsweise einer wissen. «Ja», sagt Rossier, «ein Krieg ist immer ein Scheitern der Diplomatie. Aber hätte man Hitler von seinem Einmarsch in Polen abhalten können?», fragt Rossier provokativ zurück. Als Chiriava ihm für seinen Auftritt dankt, bricht ihr die Stimme. Wenig später verlässt Rossier den Saal und bald darauf zerstreut sich das Publikum. Kein Anlass für Heiterkeit eben.