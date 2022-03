Fehlender Weizen aus der Ukraine reisst Loch in die Versorgung vieler Länder: So reagiert die Schweiz

Der anhaltende Krieg in der Ukraine sorgt in Nordafrika sowie in Teilen Asiens für Versorgungsengpässe. Vor allem beim Getreide sind viele Länder auf die Ernte aus der «Kornkammer Europas» angewiesen. Die Schweiz selbst ist nur geringfügig betroffen – engagiert sich aber in einer Expertengruppe für die Ernährungssicherheit in Europa.