Ukraine-Krieg Fehlende Scanner und zu wenig Personal: Vor den Bundesasylzentren bilden sich lange Warteschlangen Der Ukraine-Krieg fordert auch die Behörden. Mit welchen Problemen das Staatssekretariat für Migration zu kämpfen hat.

Warten vor dem Bundesasylzentrum in Zürich. Keystone

Wie gut ist die Schweiz vorbereitet für die Geflüchteten aus der Ukraine? Gemäss Campax stehen seit Montag 51’317 Betten in privaten Haushalten bereit, 6915 Zimmer und 22902 Betten in Hotels, Gasthäusern, Pfadiheimen und anderen Einrichtungen. Es werden täglich mehr.

Auch andere Hilfswerke und Privatpersonen sind fleissig dabei, Angebote für die Geflüchteten zu schaffen. Die Schweiz ist gut vorbereitet, so der Eindruck. Aber auf Behördenseite harzt es. Die Bundesasylzentren (BAZ) sind mit der Registrierung am Anschlag. Und jede Person aus der Ukraine, die den Schutzstatus S beantragen will, muss sich zwingend in einem der sechs Bundesasylzentren in der Schweiz registrieren.

«Eine Frage der Infrastruktur»

Aber: Schon morgens bilden sich lange Warteschlangen vor den Schaltern der BAZ. Deshalb leuchten schon um 11 Uhr am Vormittag die Zentren in Zürich, Basel und Bern auf der Website des Staatssekretariats in roter Farbe. Das heisst: Wer in dieses Bundesasylzentrum geht, muss mit langen Wartezeiten von mehreren Stunden bei der Registrierung rechnen.

Warum? «Es ist eine Frage der Ressourcen», sagt Daniel Bach vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Es brauche auch die nötige Infrastruktur wie zum Beispiel genügend Fingerabdruckscanner. Das scheint Mangelware zu sein. So sagte die Staatssekretärin Christine Schraner Burgener am Sonntag vor den Medien, man sei im Eiltempo daran, mehr Geräte für die Fingerabdrücke zu beschaffen. Es mussten gar 26 Fingerabdruckgeräte vom Grenzwachtkorps ausgeliehen werden, weil es mit den 15 Stück im SEM nirgends hinreichte. 17 weitere Geräte seien bestellt und würden demnächst geliefert.

Nebst diesen technischen Herausforderungen fehlen dem SEM aber auch viele zusätzliche Mitarbeitende. Beim Personal brauche es überall Verstärkung, vom den SEM-Spezialisten über Betreuer bis hin zu Dolmetscherinnen und Sicherheitsverantwortliche.

Gemäss Daniel Bach hätten übers Wochenende mehr als 80 zusätzliche Arbeitskräfte vom Staatssekretariat mitgeholfen. Man ging davon aus, maximal 800 Registrierungen vornehmen zu können. «Am Schluss haben wir am Samstag und Sonntag insgesamt 1325 Personen registriert», so Bach. Insgesamt sind seit Kriegsausbruch in der Ukraine 3’843 Geflüchtete in der Schweiz registriert worden, davon sind 2’281 in Bundesasylzentren untergebracht, 1562 privat.

Ein Gerücht mit Folgen

Das SEM rät Ukrainerinnen und Ukrainern, die schon in privaten Unterkünften einen Platz haben, ein paar Tage zu warten, bevor sie sich registrieren. Allerdings kursierte unter den Geflüchteten das Gerücht, dass die Schweiz über ein bestimmtes Kontingent verfüge. Vielleicht auch deshalb wollten sich die Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst schnell registrieren lassen. «Wir haben via Twitter und auf der Website informiert, dass es kein solches Kontingent gibt», sagt Bach.

Alle Geflüchteten könnten sich registrieren lassen, um den Schutzstatus S zu erhalten. Er zeigt sich zuversichtlich: «Während dem Kosovo-Krieg hat die Schweiz 50’000 Menschen aufgenommen. Damals ging es auch, also muss es jetzt auch gehen.» Man arbeite auf Hochtouren daran, die Kapazitäten durch weiteres zusätzliches Personal, Infrastruktur und technische Lösungen auszubauen. Es werde auch geprüft, ob die Registrierung an zusätzlichen Orten vorgenommen werden könnte. Bach weist darauf hin, dass der Schutzstatus S erst seit drei Tagen in Kraft sei.

Früher fehlten die Matratzen, heute die Scanner

Immerhin scheint die Schweiz besser vorbereitet zu sein als im Jahr 2015, als viele Kriegsvertriebene aus Syrien in der Schweiz Schutz suchten. Damals mangelte es hierzulande zunächst an Grundlegendem wie Matratzen. Kein Vergleich also zu den fehlenden Fingerabdruckscannern von heute. Was die Behörden von 2015 gelernt haben? «Das Notfallkonzept des Bundes entstand aufgrund der Flüchtlingskrise im Jahr 2015», sagt Bach.

Auch die Ausgestaltung des Schutzstatus S gehe auf frühere Krisen zurück. «Wir haben erkannt, dass die ordentlichen Asylverfahren in solchen Situationen zu lange dauern und zu viele Ressourcen beanspruchen.» Es gehe darum, Vertriebenen möglichst schnell Schutz zu gewähren und die Menschen rasch den Kantonen zuzuweisen, erklärt Bach.