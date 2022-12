Ukraine-Krieg Diplomat Boris Bondarev hat Putin abgeschworen: Jetzt erhält er in der Schweiz vorläufiges Asyl Im Mai hat Boris Bondarev seinen Dienst als UNO-Diplomat für Russland in Genf quittiert. Unterdessen hat ihm die Schweiz das vorläufige Aufenthaltsrecht gewährt.

Boris Bondarev sucht in der Schweiz einen Job. Bild: Twitter

Er ist bis jetzt der einzige russische Diplomat, der sich vom Regime in Moskau losgesagt hat: Am 23. Mai gab Boris Bondarev auf Linked-in, der sozialen Plattform für das berufliche Netzwerken, seinen Rücktritt als Diplomat bei der russischen UNO-Mission in Genf bekannt. Er schrieb: «Noch nie habe ich mich so für mein Land geschämt wie am 24. Februar dieses Jahres.» An diesem Tag entfesselte Präsident Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine. Bondarev, seit 20 Jahren im diplomatischen Dienst, attackierte das Aussenministerium scharf. Es gehe nicht um Diplomatie, sondern Kriegstreiberei, Lügen und Hass.

Eine Rückkehr nach Russland schliesst Bondarev aus. Seine Äusserungen würden dort als Verbrechen angesehen, ein Strafverfahren sei ihm so gut wie sicher. «Ich habe Angst um meine Familie, meine Verwandten und auch enge Freunde», sagte er am 24. Mai in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Er prüfe alle Optionen, auch jene, in der Schweiz oder einem anderen Land um Asyl zu bitten.

Unterdessen ist klar: Bondarev lebt weiterhin in der Schweiz. Er habe den Status F erhalten, teilt er CH Media via Linked-in mit. Und:

«Ich suche eine Arbeit. Aber es ist ziemlich schwierig, mit meinem Hintergrund etwas zu finden.»

Status F bedeutet: Bondarev ist vorläufig aufgenommen, erhält also temporäres Asyl. Die vorläufige Aufnahme bedeutet auch: Bondarev wird aus Sicht der Schweizer Behörden nicht individuell verfolgt, aber eine Rückkehr in die Heimat wäre aktuell unzumutbar.

Zu allfälligen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz seiner Person äussert sich Bondarev nicht. Das sei ein sensibles Thema, sagte er am Mittwoch in einem Interview mit swissinfo.ch. Drohungen habe er keine erhalten. Sein Alltagsleben sei «ok». Und er fühle sich erleichtert, nicht mehr für Russland zu arbeiten. Auf die Frage, weshalb er erst im Mai zurücktrat und während so vielen Jahren als Botschafter fungierte, sagte Bondarev, er habe einerseits gesehen und verstanden, dass sich Russland in eine falsche Richtung bewege. Andererseits habe er gedacht, Fehler würden hier und dort begangen. «Ich will mich nicht als Held der Gerechtigkeit darstellen. Aber als Russland die Ukraine angriff, war die Linie zwischen Gut und Böse gezogen», sagte Bonderev. Die rote Linie sei die Tötung von Zivilisten gewesen.