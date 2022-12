Ukraine-Konferenz Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: In diesem Hotel soll Selenski in Lugano logieren Am 4. und 5. Juli soll in Lugano die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine stattfinden. Erwartet werden mehr als 1000 Teilnehmende. Doch das Tessin hadert auch mit dem Anlass. Man befürchtet ein Verkehrschaos. Die Konferenz sei Chance und Last zugleich, sagt Regierungspräsident Claudio Zali.

Das «Splendide Royal» am Seeufer: Hier soll der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski logieren, falls er überhaupt vor Ort an der Konferenz in Lugano dabei ist. zvg

Bundespräsident Ignazio Cassis hat es kürzlich am WEF in Davos offiziell angekündigt: Zur Ukraine-Konferenz, die am 4. und 5. Juli in Lugano stattfinden soll, wurden 40 Staaten und 18 internationale Organisationen eingeladen. Die Konferenz soll einen «Kick-off» zum Wiederaufbau der vom Krieg erschütterten Ukraine geben. Was in Vorkriegszeiten als «Reformkonferenz» geplant war, ist nun zur «Ukraine Recovery Conference» mutiert. Es wird mit weit mehr als 1000 Teilnehmenden gerechnet.

Für Lugano und das Tessin stellt diese Konferenz eine grosse Herausforderung dar. «Dieser Anlass ist Chance und Last zugleich», sagt der Tessiner Regierungspräsident Claudio Zali (Lega). Denn es muss für die Sicherheit der vielen Teilnehmenden und des Veranstaltungsorts rund um das Kongresszentrum gesorgt werden.

Neben den Delegierten sind das auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen sowie Medienleute aus aller Welt vor Ort. «Die Stadt bereitet sich seit Monaten auf diesen Anlass vor», sagt die Kommunikationsverantwortliche von Lugano, Ilaria Bignasci. Mehr allerdings nicht. Die gesamte Kommunikation läuft über das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Bern.

Eine andere Nummer

Lugano hat zwar Erfahrung mit der Austragung von Konferenzen, doch diese sind in der Regel eher wissenschaftlicher Natur. Zu den Kongressen über Maligne Lymphome, die traditionell unter der Leitung des bekannten Onkologen und SP-alt-Nationalrat Franco Cavalli durchgeführt werden, kommen bis zu 3000 Personen. Doch ein Kongress mit politischen Dimensionen wie bei der Ukraine-Konferenz ist eine andere Nummer.

Das Aussendepartement hat jedenfalls vorgespurt. Die besten und vornehmsten Hotels in Lugano sind für die Tage der Ukraine-Konferenz bereits komplett für Delegationen gebucht und blockiert worden. Dies betrifft namentlich Nobelherbergen wie das «Splendide Royal», «Grand Hotel Villa Castagnola» oder die «Villa Principe Leopoldo», wo Regierungschefs, Minister oder andere hochrangige Teilnehmende einquartiert werden sollen.

Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren ist, soll Wolodimir Selenski im «Splendide Royal» am Seeufer logieren, sofern der Präsident der Ukraine überhaupt nach Lugano kommt. In dem bezaubernden Hotel aus der Belle Époque haben viele gekrönte Häupter, aber auch unzählige Persönlichkeiten aus Politik und Kultur genächtigt.

Per Video zugeschaltet: Wolodimir Selenski am diesjährigen WEF. Gian Ehrenzeller/Keystone (Davos, 23. Mai 2022)

Andere Teilnehmende werden in etwas bescheideneren Unterkünften unterkommen müssen. «Auch mein Hotel ist für diese Zeit komplett gebucht worden», sagt Lorenzo Pianezzi, Chef des schönen Dreisternehotels Zurigo im Zentrum von Lugano und Präsident der Tessiner Hoteliervereinigung. Laut Pianezzi müssten bereits erfolgte Buchungen von Feriengästen nur in Einzelfällen rückgängig gemacht werden. Sollte es in Bezug auf die Konferenz zu Absagen kommen, würde dies finanziell durch die Annullierungsbedingungen geregelt.

Steigende Preise für Hotelzimmer

«Dass der Anlass Anfang Juli stattfindet, ist wegen der Sommerferien natürlich nicht optimal», sagt der Tessiner Nationalrat Fabio Regazzi (Die Mitte) und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Gleichwohl stelle diese Konferenz eine einmalige Gelegenheit für die Schweiz, das Tessin und Lugano dar, sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.

Ins gleiche Horn stösst Hotelier Federico Haas, Präsident des Hoteliervereins von Lugano und Besitzer des Hotels Delfino. Er ist überzeugt, dass Lugano diese Konferenz stemmen kann. Dass die Hotelzimmerpreise für die fragliche Zeit stark gestiegen sind, findet er normal: «Der Preis regelt sich über Angebot und Nachfrage.»

Doch nicht überall in Lugano stösst die «Ukraine Recovery Conference» auf Wohlwollen. Gerade in der politischen Rechten sind die Vorbehalte gross. Besonders kritisch ist Lega-Nationalrat Lorenzo Quadri, der gleichzeitig Stadtrat von Lugano ist.

In der Lega-Sonntagszeitung «Mattino della domencia» forderte er, die gesamte Konferenz abzublasen, weil sie der Neutralität zuwiederlaufe und die Gefahr bestehe, dass sie zu einer «einseitigen Veranstaltung» von Nato-Ländern mutiere. «Wenn es in Lugano um Friedensverhandlungen ginge, in denen die Konfliktparteien an einem Tisch sitzen, wäre ich absolut dafür», sagte Alain Bühler, Präsident der SVP Lugano. «Dann stünde Lugano für Frieden, doch das ist eben nicht der Fall.» In Lugano präsentiere sich nur eine Seite.

Angst vor Verkehrschaos

Befürchtet wird zudem ein Chaos mit Strassensperrungen und anderen Einschränkungen, zum Nachteil der lokalen Bevölkerung. Einen Vorgeschmack auf eine solche Situation gab es im Juni 2019, als der amerikanische Aussenminister Mike Pompeo im Tessin weilte und sich mit Ignazio Cassis traf. Ganze Strassenzüge wurden gesperrt.

Doch auch im SVP-Lega-Lager haben nicht alle das Heu auf der gleichen Bühne. So sagte etwa Luganos Stadtpräsident Michele Foletti (Lega), die Annullation einer solchen Konferenz wäre Wasser auf die Mühlen Russlands, würde Hoffnungen der Geflüchteten enttäuschen und stünde quer zur Solidarität, welche die Tessiner mit der Ukraine bis jetzt gezeigt hätten.