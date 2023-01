Ukraine Das Parlament will der Ukraine helfen: Die Regel für die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial soll gelockert werden Die deutsche Zeitung «Die Welt» schreibt von einem historischen Umdenken in der Schweiz. Tatsächlich wirkt der internationale Druck: Die Regeln für Waffenlieferungen sollen gelockert werden, findet eine Parlamentskommission. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Als neutrales Land liefert die Schweiz keine Waffen in Kriegsgebiete. Und sie verbietet Ländern, die in der Schweiz produziertes Kriegsmaterial gekauft haben, dieses weiterzugeben – auch nicht an die Ukraine. Das hat mit dem Neutralitätsrecht zu tun und dessen Konkretisierung im Schweizer Kriegsmaterialgesetz (KMG).

Wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine nimmt der Druck auf die Schweiz zu, das Kriegsmaterialgesetz zu lockern. Vertreter Deutschlands, Dänemark und zuletzt Spanien äusserten lautstark ihr Unverständnis zur Schweizer Position. Sie hatten den Bund um Erlaubnis gebeten, in der Schweiz hergestellte Munition und Panzer an die Ukraine zu liefern. Der Bund lehnte die Gesuche ab.

Der Bundesrat machte zuletzt keine Anstalten, das Gesetz zu lockern. Doch nun reagiert das Parlament. Es liegen drei Vorstösse vor, einer der FDP, einer der SP und einer der Mitte-Partei. Sie alle wollen unter unterschiedlichen Bedingungen ermöglichen, dass Länder, die schweizerisches Kriegsmaterial gekauft haben, dieses weitergeben können.

Der weitestgehende Vorschlag kommt aus der FDP. Im Juni 2022 hat FDP-Ständerat Thierry Burkart in einer Motion gefordert, das Kriegsmaterialgesetz zu lockern. Er will die Nichtwiederausfuhrerklärungen für gewisse Länder abschaffen, die vergleichbare Werte vertreten wie die Schweiz und ein vergleichbares Exportkontrollregime haben.

Am Dienstag hat nun die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats eine Motion und eine parlamentarische Initiative eingereicht:

Die Motion stammt von der SP. Sie verlangt, dass der Bundesrat unter gewissen Umständen die Anträge anderer Länder bewilligen kann, wenn diese in der Schweiz hergestelltes Kriegsmaterial an Drittstaaten liefern wollen. Voraussetzung ist, dass entweder der UNO-Sicherheitsrat oder zwei Drittel der UNO-Vollversammlung einen völkerrechtswidrigen Angriff eines Landes auf ein anderes feststellen.

Die parlamentarische Initiative stammt von der Mitte-Fraktion. Sie will möglichst rasch auf den Einzelfall Ukraine reagieren. Die Nichtwiederausfuhrerklärungen sollen hinfällig werden, wenn ein Land in der Schweiz hergestelltes Kriegsmaterial an die Ukraine liefern will. Diese Anpassung würde schon am 1. Mai 2023 in Kraft treten und bis Ende 2025 gelten.

Mit ihrem Meinungsumschwung hat die SP den Weg dafür geebnet, dass das KMG tatsächlich gelockert werden könnte. Mit ihr wird im Parlament eine Mehrheit für das Anliegen möglich.

Die SP sieht ihre Motion als «pragmatischen Kompromissvorschlag» zur Motion von Thierry Burkart. «Der Vorschlag der SP ist die Lösung eines grossen Dilemmas», sagt Jon Pult. «So schaffen wir es, ein weiterhin strenges Kriegsmaterialgesetz zu haben und gleichzeitig auf Basis des Völkerrechts angegriffenen Ländern wie der Ukraine indirekt zu helfen.»

Allerdings wehrt sich die SVP gegen den SP-Vorschlag, weil sie den Entscheid nicht der UNO überlassen wollen. Grundsätzliche Opposition kommt auch von den Grünen.

Gespräche mit Parlamentariern zeigen, dass dem Vorschlag der Mitte wenig Chancen zugerechnet werden. Dem Vorschlag der FDP wiederum fehlt die Unterstützung der SP, wobei sie auf jene der SVP zählen kann. Schliesslich wird wohl entweder der SP- oder FDP-Vorschlag das Rennen machen.

Es ist schwer zu sagen, wie viel Zeit vergeht, bis die Vorschläge in Gesetze umgesetzt werden – wenn überhaupt. Was wir wissen: Die parlamentarische Initiative der Mitte wird nächste Woche in der Sitzung der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats besprochen. Für dieselbe Sitzung ist die Motion von Thierry Burkart zur Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes traktandiert.

Die Mitte-Partei möchte, dass ihr Vorschlag bereits am 1. Mai 2023 in Kraft tritt. Ob das realistisch ist, wird bezweifelt.

Über die SP-Motion entscheidet in der Frühjahrssession der Nationalrat, im Sommer dann der Ständerat. Die SP rechnet mit einem neuen Gesetz frühestens Ende 2023. Doch auch das ist ein sportlicher Zeitplan.

Die beiden Vorstösse aus der Sicherheitskommission suchen einen Weg, um der Ukraine im russischen Angriffskrieg indirekt zu helfen und die Neutralität möglichst zu wahren. Beide Vorstösse sind aber neutralitätspolitisch heikel. Das Neutralitätsrecht verlangt, dass die Schweiz beide Kriegsparteien gleich behandelt. Besonders der Vorstoss der Mitte ist neutralitätsrechtlich nicht haltbar, sagt Völkerrechtsprofessorin Evelyne Schmid von der Universität Lausanne gegenüber Radio SRF. Auch die Motion der SP berge Risiken, wenn etwa ein anderes Land, das Kriegsmaterial aus der Schweiz besitzt, dieses an Russland weitergeben wolle.