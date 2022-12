Ukraine Aus Rücksicht auf die Rüstungsindustrie: Bundesrat strapaziert Neutralität – und stürzt die SVP in ein Dilemma Das Verteidigungsdepartement stimmt einem indirekten Ringtausch zu und der Bundesrat nimmt bewusst in Kauf, dass Waffen mit Schweizer Bestandteilen in die Ukraine gelangen. Die SVP gerät in die Zwickmühle zwischen strikter Neutralität und Rüstungsinteressen.

Exklusiv für Abonnenten

Ein ukrainischer Soldat mit einer leichten Antipanzerabwehrrakete. Bild: Sergey Bobok/AFP (Charkiw, 23. März 2022)

Gleich mit zwei Entscheiden hat der Bund am Freitag die offiziell strikte Auslegung der Neutralität relativiert, je nach Sichtweise sogar strapaziert. Denn beide Entscheide erleichtern es der Ukraine, an Waffen aus dem Westen zu gelangen, um sich gegen den Angriff Russlands zu verteidigen.

So verzichtete das Verteidigungsdepartement zu Gunsten Grossbritanniens auf eine termingerechte Lieferung von Panzerfäusten: Die Briten haben über 5000 Stück der schultergestützten Mehrzweckwaffen NLAW an die Ukraine abgegeben und wollen nun ihre Bestände auffüllen. Die Schweiz lässt ihnen deshalb den Vortritt und wartet voraussichtlich fast zwei Jahre länger auf einen Drittel der bestellten Waffen.

Die Briten haben über 5000 Stück der schultergestützten Mehrzweckwaffen NLAW an die Ukraine abgegeben. Vadim Ghirda / AP

Zudem entschied der Bundesrat, dass Schweizer Rüstungsunternehmen Einzelteile oder Baugruppen für Waffensysteme ins Ausland liefern können, selbst wenn das Endprodukt in die Ukraine gelangen könnte. Einzige Bedingung: Der Wert der Schweizer Exporte darf 50 Prozent der Produktionskosten des gesamten Waffensystems nicht übersteigen. Die Landesregierung stoppt damit eine strengere Praxis, die das Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, von SVP-Bundesrat Guy Parmelin erst zu Beginn des Krieges eingeführt hatte.

SVP-Sicherheitsexperte Tuena: «Buebetrickli-Deal»

SVP-Sicherheitspolitiker und Präsident der sicherheitspolitischen Kommission, Mauro Tuena, sagt zum Verzicht auf die pünktliche Lieferung der neuen Lenkwaffen NLAW: «Das riecht verdächtig nach einem Ringtausch.»

SVP-Sicherheitspolitiker Mauro Tuena:«Das riecht verdächtig nach einem Ringtausch.» Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Nach einem Manöver also, mit dem die Schweiz dem Vereinigten Königreich die Abgabe der Waffen an die Ukraine ermöglicht, oder diese zumindest im Nachhinein begünstigt hat. Möglicherweise seien «streng rechtlich» die Kriterien für einen Ringtausch nicht erfüllt, «mit Blick auf die Neutralität halte ich aber das Zurückstehen des Departements von Viola Amherd für problematisch», sagt Tuena. «Die Schweiz muss von solchen Buebetrickli-Deals die Finger lassen.»

Entspannt kommentiert hingegen FDP-Präsident Thierry Burkart den Verzicht: «Selbst wenn man das als Ringtausch ansehen würde: Das Aufschieben von Waffenlieferungen an die Schweiz ist neutralitätsrechtlich unbedenklich.» Nur die Abgabe von Rüstungsmaterial an kriegführende Länder mit Schweizer Beteiligung sei neutralitätsrechtlich verboten.

FDP-Präsident Thierry Burkart: «Das Aufschieben von Waffenlieferungen an die Schweiz ist neutralitätsrechtlich unbedenklich.» Valentin Hehli

Rüstungsfirmen drohen aus Produktionsketten zu fallen

Beim zweiten Entscheid geht es laut unbestätigten Informationen um den Export von Teilen für Luftabwehrsysteme der Firma Rheinmetal Air Defence aus Zürich. Und um Bestandteile für die Panzerfaust RGW 90 des deutschen Herstellers Dynamit Nobel Defence. Deutschland hat der Ukraine die Lieferung von knapp 3000 Stück dieser Waffe zugesagt.

Der Bundesrat lockert mit seinem Entscheid die seit Kriegsbeginn vom Seco angewandte Praxis: Das Amt verlangte von Schweizer Herstellern eine Erklärung, dass Waffen mit Schweizer Bestandteilen nicht in die Ukraine gelangen könnten. «Nun lagen dem Seco zwei Gesuche vor, für welche keine entsprechenden Bestätigungen beigelegt werden konnten», schreibt das Seco. Die Frage, ob diese Gesuche aus neutralitätspolitischen Gesichtspunkten trotzdem bewilligt werden können, habe der Bundesrat nun beantwortet: «Gemäss seiner Beurteilung sind solche Kriegsmaterial-Zulieferungen mit der Schweizer Neutralitätspolitik vereinbar.»

Damit kehrt der Bundesrat zur Praxis zurück, die vor Kriegsausbruch gegolten hat. Und die für die Schweizer Rüstungsindustrie von Bedeutung ist. Mit dem Lieferverbot an die Ukraine liefen die Schweizer Firmen Gefahr, aus den internationalen Lieferketten zu fallen: Da der vom Bund verhängte Exportstopp letztlich die ganzen Waffensysteme betraf, wurden die Schweizer Zulieferer für ihre ausländischen Partner zur Last.

Burkart will SVP zu Richtungsentscheid zwingen

FDP-Präsident Burkart will noch weiter gehen als der Bundesrat. Mit einer Motion fordert er, dass bei Waffenexporten in Länder «mit gleichen Werten und vergleichbarem Exportkontrollregime» wie die Schweiz künftig keine Nichtwiederausfuhr-Erklärung mehr nötig sein soll. «Wenn wir diesen Ländern das Recht absprechen, von uns gekaufte Waffen und Waffensysteme untereinander weiterzugeben, dann behindern wir ihre sicherheitspolitischen Anstrengungen, von denen auch wir profitieren. Es stellt sich zudem die Frage, weshalb sie überhaupt noch Schweizer Rüstungsgüter beziehen sollen», sagt Burkart.

Eine starke, sicherheitsrelevante Industrie sei aber «für die Schweiz von entscheidender Bedeutung». Ausserdem entfalle mit dem Verzicht auf die Nichtwiederausfuhr-Erklärung «die Mitwirkung der Schweiz, womit die Neutralität nicht verletzt wird».

Mit seinem Vorstoss setzt Burkart die SVP unter Zugzwang. Deren Doyen Christoph Blocher will eine Initiative zur integralen Neutralität lancieren. Eine Lockerung bei Waffenlieferungen kommt da kaum in Frage. Zugleich verteidigte die SVP stets die bewaffnete Neutralität, die auf eine eigene Rüstungsindustrie abstellt. Kommt Burkarts Vorstoss im Herbst in den Ständerat, sind die SVP-Vertreter gezwungen, Farbe zu bekennen, ob sie mit einer eng ausgelegten Neutralität den Rüstungsstandort Schweiz, einen Pfeiler der bewaffneten Neutralität, in Frage stellen wollen. Oder nicht.