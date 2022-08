Ukraine Artem Rybchenko dankt der Schweiz, verteidigt Ignazio Cassis – und bleibt Botschafter in Bern Die Medienkonferenz von Botschafter Rybchenko fand am Vorabend des 31. Unabhängigkeitstags der Ukraine statt. Der Diplomat verteilte viel Lob an die Schweiz – und äusserte kein kritisches Wort.

Botschafter Artem Rybchenko während seiner Medienkonferenz in der ukrainischen Botschaft in Bern. keystone (Bern, 23. August 2022)

Artem Rybchenko, der ukrainische Botschafter in Bern, seufzte. «Ich habe ein bisschen Angst, dass es am Tag der Unabhängigkeit der Ukraine zu Aggressionen kommen könnte», gestand er an der Medienkonferenz am Vorabend des 24. Augusts.

Entsprechende Vorwarnungen habe er in den letzten Tagen aus Kiew vernommen - und die Ukraine habe diese auch von ihren internationalen Partnern erhalten. «Gewisse Leute, die nahe an der Ukraine leben, haben eine besondere Vorliebe für symbolische Tage», sagte er.

Auch wenn er den Namen nicht ausgesprochen hatte, war allen klar, wen er meinte: Russlands Präsident Wladimir Putin. Er hoffe aber, betonte Rybchenko, dass der Unabhängigkeitstag der Ukraine für immer gelte.

Lob in den höchsten Tönen für die Schweiz

In seinen Ausführungen lobte Artem Rybchenko die Schweiz nach sechs Monaten Krieg in der Ukraine in den höchsten Tönen. «Wir danken ihr dafür, dass sie 60'000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat», hielt er fest. Das sei sehr viel für ein Land mit 8,5 Millionen Einwohnern.

Er dankte der Schweiz aber auch, dass sie sich klar und deutlich für die Demokratie und gegen den Krieg und den Terror positioniere. Die Schweiz gehöre zudem zu den ersten 20 Ländern der Welt, die eine Delegation nach Kiew entsandt haben - angeführt von Nationalratspräsidentin Irène Kälin.

Der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko (links) im Gespräch mit Nationalratspräsidentin Irène Kälin während eines Fluges auf dem Weg in die Ukraine. keystone

Der Botschafter betonte, wie wichtig die humanitäre Hilfe der Schweiz und ihrer Bevölkerung für die Ukraine sei. «Ich danke der Bevölkerung dafür, dass sie so viele Nahrungsmittel und pharmazeutische Produkte gespendet hat», sagte er. «Wir brauchen sie noch immer dringend. Auch Medikamente.» Schutzwesten erwähnte er mit keinem Wort.

Rybchenko verteidigt Ignazio Cassis

Ein dickes Extralob erhielt Bundespräsident Ignazio Cassis. «Ich weiss, dass er Kritik einstecken muss», sagte Botschafter Rybchenko. «Persönlich bin ich ihm aber sehr dankbar. Er hat für die Ukraine sehr viele wichtige Lösungen gefunden - sei es in der Schweiz, in der Ukraine oder auf internationalen Konferenzen.»

Bundesrat Ignazio Cassis und Artem Rybchenko, Botschafter der Ukraine in der Schweiz, unterzeichneten am 30. Juni 2020 ein Memorandum of Understanding zwischen der Ukraine und der Schweiz. keystone

Selbst auf die explizite Frage, wo er die Schweiz kritisch beurteile nach sechs Monaten Krieg, mochte Rybchenko kein schlechtes Wort verlieren. «Ich finde fast nichts», sagte er. «Wir haben eine sehr gute Kooperation. Die Schweiz hat ungewöhnlich schnell Lösungen gefunden - wie mit dem Schutzstatus S, den Sanktionen und mit der humanitären Hilfe.»

Der Botschafter bleibt in Bern

Artem Rybchenko ist seit Juni 2018 ausserordentlicher Botschafter in der Schweiz. Medienberichten zufolge soll er demnächst von der ehemaligen Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa abgelöst werden. Präsident Wolodimir Selenski hatte Wenediktowa als Generalstaatsanwältin entlassen.

Doch Rybchenko will davon nichts wissen. «Ich habe diese Meldung in ukrainischen und Schweizer Medien auch gelesen», sagte er. Doch er betonte im gleichen Atemzug: «Ich habe keine offizielle Nachricht erhalten aus Kiew.»

Als Botschafter der Ukraine habe er noch viele Projekte mit der Schweizer Regierung, betonte Rybchenko. So gehe man im Oktober gemeinsam Entminungs- und Geschäftsprojekte an. Zudem fänden zurzeit Vorbereitungsarbeiten statt, um nach und nach 150 verletzte ukrainische Kinder in der Schweiz medizinisch behandeln zu lassen.

«Auch dafür», sagt Artem Rybchenko, «sind wird der Schweiz sehr dankbar.»