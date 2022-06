Am Donnerstag spielt die Schweiz in Genf ihr drittes Spiel in der UEFA Nations League gegen Spanien. Nach zwei Niederlagen gegen Tschechien und Portugal erwartet Trainer Murat Yakin nun eine Steigerung. Trotz den NIederlagen sei die die Stimmung im Team immer noch positiv, sagt Mittelfeldspieler Remo Freuler. «Jeder will aber auch eine Reaktion zeigen auf das letzte Spiel.»