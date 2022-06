ÜBERTRIEBENER PESSIMISMUS Es häufen sich die schlechten Nachrichten – In der Schweiz gibt es aber kein Grund, ins Jammern zu fallen Die Wirtschaft wächst weniger schnell, aber sie ist robust. Wenn die Politik Reformen anpackt, kann das Land gestärkt werden. Francesco Benini Drucken Teilen

In vielen Branchen fehlen Arbeitskräfte - zum Beispiel in der Gastronomie. Hanspeter Bärtschi

An unerfreulichen Meldungen ist kein Mangel: Putins Krieg gegen die Ukraine fordert weiter Tausende Tote und zerstört ganze Städte. Die russische Blockade von Weizenexporten könnte bald eine Hungersnot auslösen. China schwächt die Weltkonjunktur mit seiner Null-Covid-Strategie. Den USA und anderen grossen Volkswirtschaften droht eine Rezession. Zu allem Übel breitet sich nun in Europa auch noch eine Trockenheit aus.

Und in der Schweiz? Das Staatssekretariat für Wirtschaft senkt die Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf 2,6 Prozent – was immer noch ein hoher Wert ist. Die Arbeitslosigkeit liegt bei nur 2 Prozent; in manchen Branchen suchen die Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften. Zwar sind die Energiepreise gestiegen; die Inflation ist mit 3 Prozent aber nicht einmal halb so hoch wie in Deutschland und Amerika.

Es gibt Zeiten, in denen die Lage besser ist als die Stimmung. In der Schweiz hört man zunehmend pessimistische Einschätzungen. Es ist möglich, dass der Krieg in der Ukraine noch lange weitergeführt wird. Putin könnte dem Westen bald ganz den Gashahn abdrehen, was auch die Schweiz vor Probleme stellen würde.

Es wäre falsch, darum nun ins Jammern zu fallen. Die sich abzeichnenden Schwierigkeiten sollten für die Politik vielmehr Anlass sein, Reformen voranzutreiben: Erschliessung neuer Energiequellen, Umbau der Altersvorsorge, Anpassungen am System der Gesundheitsversorgung, Investitionen in die Sicherheit. So stärkt das Land seine Widerstandskraft. Sich in düsteren Ahnungen zu ergehen, bringt hingegen nichts.