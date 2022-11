Übersicht So viel bezahlen Sie für einen Kilometer Piste – Schweizer Skigebiete im grossen Vergleich Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die Wintersport-Saison. Egal, ob Skifahren, mit dem Board den Hang hinunterbrettern oder gemütlich schlitteln – hier erfährst Sie, wie viel in den beliebtesten Skigebieten der Schweiz für einen Kilometer Piste bezahlt werden muss und alles, was sonst noch so interessiert.

Die Schweiz ist ein Land bevölkert von Wintersportlern. Dass ein Grossteil der Bevölkerung Ski- oder Snowboardfahren kann, kommt nicht von ungefähr, bis ins nächste Skigebiet ist es nie allzu weit. Damit das Ski-Weekend geplant werden kann, haben wir eine Übersicht über die beliebtesten Skigebiete der Schweiz erstellt, mitsamt Kosten pro Pistenkilometer, relativer Sonnenscheindauer und allem, was sonst noch so wundernimmt.

Für die Ermittlung der Preise für einen Tagespass für Erwachsene wurden jeweils Fixpreise verwendet, oder im Fall von Dynamic Pricing der 10. Dezember 2022 als Stichdatum genommen. Für viele Wintersport-Destinationen gibt es Kombi-Tickets, die in verschiedenen Skigebieten der Region gültig sind.



Wir liessen Kombi-Tickets nur dort gelten, wo die Teilgebiete auch durch die Bergbahn miteinander verbunden sind oder dort, wo in der Tageskarte sowieso alle Teilregionen mit inbegriffen sind. Bei den Angaben bezüglich Pistenkilometern verlassen wir uns auf die Angaben der Anbieter.

Weil Pistenkilometer nicht alles sind, kommen hier noch weitere Daten, die interessieren könnten:

So zum Beispiel die relative Sonnenscheindauer. Diese eignet sich besser für den Vergleich zwischen den Skigebieten, da die Sonnenscheindauer vom Gebirge rund um das Gebiet abhängig ist. Umzingelt von hohen Bergen bekommt ein Skigebiet weniger lange Sonne ab als auf einem Plateau.

Die relative Sonnenscheindauer berücksichtigt diesen Faktor. An einem sonnigen, wolkenlosen Tag hat ein Skigebiet deshalb 100 Prozent relative Sonnenscheindauer. Für untenstehende Auflistung hat MeteoSchweiz den Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 berechnet.

Für die Ermittlung der Schneesicherheit hat das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos den Durchschnitt für die Monate November bis April der letzten 20 Jahre berechnet. Als Grenzwert gilt 30 cm Naturschnee (da kann man bequem drüberfahren), gemessen wurde jeweils an der Talstation des jeweiligen Skigebiets – sofern Daten vorhanden waren.



Die untenstehende Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl Tage zwischen November und April, an welchen an der Talstation mindestens 30 cm Naturschnee gemessen wurden.

Les Portes du Soleil

Pisten: 600 km

Anlagen: 208

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 54.-­

Pistenkilometer pro Franken: 11,11



Les Portes du Soleil ist das grösste Skigebiet der Schweiz – Teile davon befinden sich in Frankreich. Es ist mit über 11 Kilometern Skipiste pro Franken der preisliche Gewinner unter den Skigebieten. Aufgrund des besonderen Mikroklimas gibt es hier besonders viel Sonnenschein, und Wintersportlerinnen und Wintersportler können sich in 30 Parks austoben.

Les 4 Vallées

Pisten: 410 km

Anlagen: 18

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 66.60 (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 6,16

Les 4 Vallées ist die grösste Skiregion, die nur auf Schweizer Boden liegt. Hier befindet sich die höchste Seilrutsche Europas, und den Adrenalin-Junkies stehen sieben markierte und gesicherte, jedoch nicht präparierte Pisten zur Verfügung.

Matterhorn Ski Paradise

Pisten: 360 km

Anlagen: 54 Anlagen

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 83.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 4,34

Wer einen Tagespass für das Matterhorn Ski Paradise kauft, kann auch auf italienischem Boden carven. Weil ein Teil der Pisten extrem hoch gelegen ist, können ausserdem bereits im Sommer die Skischuhe aus dem Keller geholt werden.

Crans-Montana

Pisten: 140 km

Anlagen: 24

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 57.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 3,89



Crans-Montana ist Austragungsort zahlreicher internationaler Ski- und Snowboardwettbewerbe – so soll auch die Ski-WM 2027 hier stattfinden, und das bereits zum zweiten Mal.

Saas-Fee

Pisten: 150 km

Anlagen: 22

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 79.-

Pistenkilometer pro Franken: 1,89

Gleich 18 Viertausender kann man vom Skigebiet Saas-Fee aus bestaunen, während man die Pisten hinunterrasselt. Am 29. Oktober wird die Wintersaison hier eröffnet.

Aletsch Arena

Pisten: 104 km

Anlagen: 14

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 35.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 2,97

Die Aletsch Arena ist das Skigebiet rund um den Aletsch-Gletscher. Für Wintersportler gibt’s neben der grossen Auswahl an Pisten auch die Möglichkeit, Snow-Tubing auszuprobieren.

Silvretta Arena

Pisten: 239 km

Anlagen: 45

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 67.-

Pistenkilometer pro Franken: 3,57

Die Silvretta Arena verbindet das Engadin mit dem österreichischen Tirol. Kinder bis 10 Jahre können hier gratis auf die Piste und mit der Flying-Fox-Anlage kann man an einem Stahlseil befestigt zwei Kilometer lang in der Luft schweben.

Arosa-Lenzerheide

Pisten: 225 km

Anlagen: 43

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 42.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 5,36

Mit der Urdenbahn kommt man innert fünf Minuten vom Urdenfürggli Lenzerheide auf das Hörnli in Arosa. Besonders umfangreich sind hier die Angebote fürs Nachtskifahren – es gibt beispielsweise eine Vollmondabfahrt.

Flims-Laax-Falera

Pisten: 224 km

Anlagen: 28

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 56.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 4

Etwa 70 Prozent der Pisten im Skigebiet Flims-Laax-Falera sind über 2000 Meter über Meer gelegen und damit relativ schneesicher. Die Destination ist auch unter Freeskiern äusserst beliebt und Austragungsort vieler Wettbewerbe.

Corviglia

Piste: 163 km

Anlagen: 24

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 64.50 (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 2,53

Das Skigebiet Corviglia in St. Moritz bietet Schneesportlern und -sportlerinnen eine Piste der anderen Art: Auf der Paradiso-Piste gibt es die Möglichkeit, an vier Stationen entweder alleine oder mit Unterstützung einer Fachperson Yoga zu machen.

Corvatsch

Piste: 120 km

Anlagen: 15

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 64.50 (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 1,86



Im Skigebiet Corvatsch kommen vor allem fortgeschrittene Skifahrerinnen und Snowboarder auf ihre Kosten – für Anfänger gibt es jedoch nur wenige Pisten, denn die meisten sind rot.

Obersaxen Mundaun

Screenshot: graubuenden.ch

Piste: 120 km

Anlagen: 16

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 63.-

Pistenkilometer pro Franken: 1,90

In diesem Skigebiet gibt’s für jeden das Passende – schwarze Pisten für die Profis oder Tiefschneehänge für Freeskier. Für die Kleinsten gibt es einen Kinder-Skilift und das Kinderland in Cuolm Sura.

Motta Naluns Scuol

Piste: 70 km

Anlagen: 12

Preis Tagespass Erwachsene: CHF 53.-

Pistenkilometer pro Franken: 1,32

Wer sich nach ausgiebigen Talabfahrten sehnt, ist im Skigebiet Motta Naluns Scuol genau richtig: Hier gibt es nämlich gleich drei davon – eine nach Ftan, eine nach Scuol und eine nach Sent.

Davos Parsenn

swiss-image.ch

Piste: 97 km

Anlagen: 18

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 68.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 1,43



Von den fünf Teilskigebieten rund um Davos Klosters ist Parsenn das grösste – bekannt für seine breiten Pisten und langen Abfahrten. Für Parsenn kann man auch gleich ein Kombi-Ticket lösen, dann ist das Teilgebiet Jakobshorn auf der anderen Seite des Tals auch mit inbegriffen.

Davos Rinerhorn

Robert Boesch

Piste: 49 km

Anlagen: 5

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 59.- (Stichtag 17. Dezember aufgrund des späteren Saisonbeginns)

Pistenkilometer pro Franken: 0,83

Auf der gleichen Talseite wie das Jakobshorn ist auch das Skigebiet Rinerhorn gelegen. Hier gibt’s eine 3,5 km lange Schlittelbahn und zweimal pro Woche können Nachteulen nach Anbruch der Dunkelheit die Talabfahrt runtersausen.

Savognin

Piste: 80 km

Anlagen: 13

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 63.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 1,27

In Savognin kommen Jung und Alt auf ihre Kosten. Das familienfreundliche Skigebiet ist für all jene zu empfehlen, die ganz besonders auf breite Pisten und offene Hänge stehen – das gibt’s hier nämlich zur Genüge.

Villars-Gryon-les Diablerets (ohne Glacier)

Piste: 104 km

Anlagen: 27

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 63.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 1,65

In Villars und Gryon gibt es vor allem für geübte Schneesportler viele rote Pisten zur Auswahl – die Talabfahrt nach Gryon zum Beispiel lässt sich aber auch gut als Anfänger meistern.

Jungfrau Region

Piste: 211 km

Anlagen: 42

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 75.-

Pistenkilometer pro Franken: 2,81

Die Jungfrau Ski Region umfasst die Skigebiete Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First und Mürren-Schilthorn. Für die besonders waghalsigen Besitzer eines Skipasses gibts zudem die Möglichkeit, mit dem First Flieger mit einer Geschwindigkeit von 84 km/h von First nach Schreckfeld hinunterzusausen.

Adelboden-Lenk

Piste: 200 km

Anlagen: 70 Anlagen

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 67.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 2,99

Das Skigebiet besteht aus den Teilgebieten Elsigen-Metsch, Tschentenalp, Engstligenalp, Adelboden-Lenk und Betelberg. Der Freestyle-Park Gran Masta Park zählt mit seinen über 30 Elementen zu den grössten der Schweiz.

Gstaad

Bild: destination gstaad/yannick romagnoli

Piste: 200 km

Anlagen: 31

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 54.- (dynamisch)*

Pistenkilometer pro Franken: 3,7

Für jene, die lieber entspannt Ski oder Snowboard fahren, eignen sich die Pisten zwischen Eggli und La Videmanette perfekt – wer rasantere Schwünge bevorzugt, versucht sein Glück auf dem Tiger Run, der steilsten Abfahrt des Gebiets. Ab einem Zweitagespass ist auch der Glacier 3000 im Billett inbegriffen.

Meiringen-Hasliberg

Piste: 60 km

Anlagen: 14

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 62.-

Pistenkilometer pro Franken: 0,97

Dieses Skigebiet eignet sich vor allem für Anfänger und Familien, die mit Kindern unterwegs sind. Zwischen Hochsträss und Mägisalp finden auch Profis eine herausfordernde Abfahrt.

Gotthard Oberalp Arena

Piste: 180 km

Anlagen: 33

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 76.- (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 2,37

In der Gotthard Oberalp Arena – Andermatt, Sedrun und Disentis – kommen Schneesportler in den Genuss von Skipisten in einer Höhe von bis zu 3000 Metern über Meer.

Engelberg-Titlis

Piste: 82 km

Anlagen: 24

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 54.50 (dynamisch)*

Pistenkilometer pro Franken: 1,51

Auf dem Gletscher im Skigebiet Engelberg-Titlis kann von Oktober bis Mai Ski gefahren werden. Und es gibt eine fast-nicht-enden-wollende, 12 Kilometer lange Abfahrt vom Titlis hinunter nach Engelberg.

Flumserberg

Piste: 65 km

Anlagen: 17

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 65.-

Pistenkilometer pro Franken: 1



Direkt über dem Walensee liegt das Skigebiet Flumserberg – und bietet Pisten für alle Schneesportler, von Anfänger bis Profi. Auf der Terza-Abfahrt können sich Freerider sechs Kilometer lang auf einer unpräparierten Piste austoben.

Chäserrugg

Piste: 50 km

Anlagen: 14

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 48.50 (dynamisch)

Pistenkilometer pro Franken: 1,03

Im Skigebiet Chäserrugg mitten im St.Galler Toggenburg gibt es bezaubernde Schneelandschaften, durch die man auf einem oder zwei Brettern gleiten kann – ob durch den verschneiten Wald oder mit Blick auf die Churfirsten.

Hoch Ybrig

Piste: 50 km

Anlagen: 17

Preis Tageskarte Erwachsene: CHF 57.-

Pistenkilometer pro Franken: 0,88

Der Hoch Ybrig ist aufgrund seiner Nähe zur Stadt vor allem bei den Zürchern sehr beliebt. Auf einer Höhe bis 1830 Meter über Meer finden Schneehasen Pisten mit verschiedenen Schweregraden und es gibt jede Menge Hütten, die zum Verweilen einladen.