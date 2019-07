«Ich sass gerade in Luzern am Rotsee und habe auf einem Bootssteg Mittag gegessen, da hat es plötzlich einen riesigen Knall gegeben – der Steg hat unter meinem Po vibriert», so eine Augenzeugin gegenüber unserem Newsportal. So wie ihr ist es vermutlich noch mehreren Personen in der Zentralschweiz ergangen. Grund: Der Knall, der gegen 12 Uhr in weiten Teilen der Zentralschweiz hörbar war, stammte von einem Überschallflug der Schweizer Luftwaffe, wie das Verteidigungsdepartement auf Twitter berichtet.