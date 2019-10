Und wieder Verspätungen bei den SBB. Und das ausgerechnet auf der Paradestrecke. Gestern brach eine Schiene bei Rothrist. Die Bahn-2000-Strecke zwischen Olten und Bern musste gesperrt werden. Es kam im Morgenverkehr zu Verspätungen. Die immer propenvollen Züge von Zürich nach Bern mussten über die alte Strecke fahren, was rund eine Viertelstunde länger dauert. Die Empörung der Passagiere multiplizierte sich via die sozialen Medien.

Ein Schienenbruch sei eine seltene Angelegenheit, sagt ein SBB-Sprecher. Es ist schon das zweite seltene Ereignis innert weniger Tage. Erst am Freitag hatte ein Zug, der bei Bauarbeiten Öl verlor, zu Verspätungen und Zugausfällen auf der gleichen Strecke geführt.

Die Häufung der Vorfälle zeigt sich auch in der Statistik. Gemäss dem Portal Pünktlichkeit.ch, das SBB-Daten aufbereitet, waren in den letzten sieben Tagen 39 Prozent der Intercity-Züge auf der Strecke Bern-Olten mehr als drei Minuten verspätet. Mit anderen Worten: jeder mehr als jeder dritte Zug ist verspätet. In der entgegengesetzten Richtung waren es 33 Prozent. Auf den anderen Strecken ist die Bilanz nicht viel besser.

Auf dem Weg ins Tessin kam es zu Problemen

Auf der Strecke Zürich-Bern sind 36 Prozent verspätet. Zwischen Lausanne und Fribourg kamen lediglich 57 Prozent der Intercity-Züge pünktlich an. Dass die SBB auf den klassischen Pendler-Routen Mühe hat, daran hat man sich zum Teil schon gewöhnt. Nun kam am Wochenende aber ein neues Phänomen hinzu. Passagiere, die von Zürich Richtung Tessin fuhren, wurden in Arth Goldau darum gebeten, den Zug zu verlassen und auf eine spätere Verbindung umzusteigen. «Das Problem entstand, weil wir wegen einer Störung einen Zug verkürzt führen mussten. Mit nur einem statt zwei Zugsteilen fehlten auf einer Verbindung 500 Sitzplätze, was einen Dominoeffekt über den ganzen Tag auslöste. Wir entschuldigen uns bei den betroffenen Kundinnen und Kunden», erklärt ein SBB-Sprecher.

Allerdings zeigen Meldungen von weiteren Betroffenen auf der Redaktion von CH Media, dass es schon ähnliche Vorfälle gab. Bereits am Freitag vergangener Woche, war es Passagieren nicht möglich einen geplanten Zug zu nehmen, weil dieser überfüllt war. Die Empörung bei Betroffenen ist gross, auch weil offenbar die Informationen offenbar nicht so flossen, dass die Passagiere wussten, wohin die Reise geht. Die SBB entschuldigen sich auf Anfrage dafür.

Mehr Bezahlen am Ferienanfang?

Die Ereignisse auf der Nord-Süd-Verbindung verleihen einer alten Idee neuen Schub. Analog zu den Flugtickets sollen auch Zugbillette zu besonders beliebten Zeitpunkten teurer werden. So schlägt es die «NZZ» vor.

Bei Verkehrspolitikern kommt diese Forderung unterschiedlich gut an. Der Luzerner Ständerat Konrad Graber etwa, findet ein solches Preis-Modell grundsätzlich eine gute Sache. «Betriebswirtschaftlich ist das sinnvoll und bei den Flügen ist das Prinzip ja breit akzeptiert», sagt er. Allerdings sei ein solcher Wechsel kaum umzusetzen, weil die Passagiere Preiserhöhungen nicht akzeptieren würden. Zudem gibt Graber zu bedenken, dass diese Frage von den Verkehrsbetrieben entschieden werden sollte.