Überblick Impfverzug, Streit um Honorare und Kritik an China: Darüber berichtet die Sonntagspresse Hier eine Zusammenstellung von Meldungen aus der Sonntagspresse.

In der Schweiz fehlen Impfdosen. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Impfverzögerungen kosten 100 Millionen Franken pro Tag

In der Schweiz können im Februar statt den geplanten 1,3 Millionen Menschen nur deren 650'000 geimpft werden. In einer neuen Studie warnt die wissenschaftliche Task-Force vor den Folgen der Impfverzögerungen, berichtet die «NZZ am Sonntag». Marius Brülhart, Wirtschaftsprofessor an der Universität Lausanne und Mitautor der Studie, sagt:

«Mit jedem Tag Pandemie gehen in der Schweiz 50 bis 100 Millionen Franken an Bruttoinlandprodukt verloren.»

Möglichst schnell und viel zu impfen sei nicht nur aus gesundheitlicher, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Bundesrat Alain Berset dagegen beunruhigen diese Verzögerungen im Impf-Fahrplan weniger. «Das ist zwar ärgerlich, aber wir müssen damit leben und uns ständig anpassen», sagt er im Interview der Zeitung. Dieser Rückstand werde wieder aufgeholt.

Impfbereitschaft steigt auf Rekordhoch

Die Impfbereitschaft in der Schweiz steigt, wie aus einer repräsentativen Umfrage der Universität Zürich hervorgeht. Forscherinnen und Forscher des Monitoring-Projekts «Covid-Norms» fühlen der Bevölkerung seit September wöchentlich den Puls und fragen: «Wenn aktuell eine Impfung gegen das Coronavirus verfügbar wäre: Wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie sich impfen lassen würden?»

In der dritten Januarwoche antworteten laut «SonntagsBlick» 55 Prozent mit «sehr wahrscheinlich» oder «wahrscheinlich» – so viele wie noch nie. Mitte Dezember waren es erst 41 Prozent. Allerdings wollen sich noch immer 28 Prozent der Befragten nicht immunisieren lassen. Jeder sechste ist noch unentschlossen.

Streit um Honorare: Kantone fürchten Impfstreik der Hausärzte

Hausärzte, die in der Impfstrategie des Bundes eine wichtige Rolle einnehmen, halten den für einzelne Impfungen in Arztpraxen festgelegten Tarif für nicht kostendeckend. Die Impfung ist aufwendig, sagt Josef Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft: «Wir müssen die Risikopatienten aufbieten, beraten, impfen und überwachen – das dauert bei der ersten Impfung rund 35 Minuten», sagt Widler der «NZZ am Sonntag».

Von den Krankenkassen gibt es pauschal 14.50 Franken pro Impfung. Der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer plädiert für einen Tarif um die 50 Franken. Peyer sagt:

«Die Ärzte müssen fair entschädigt werden, sonst werden viele in ihren Praxen nicht impfen.»

Um das zu verhindern, fanden diese Woche Nachverhandlungen zwischen Bund, Gesundheitsdirektoren, Krankenkassen und dem Ärzteverband FMH statt. Bei den Kassen hält man die Geldforderungen der Ärzte teils für überrissen. Halten sie am vom Bundesrat genehmigten Tarifvertrag fest, werden die Kantone einspringen müssen, um einen Impfstreik zu verhindern. Der Kanton St.Gallen zahlt Ärzten bereits einen Zuschlag. «Um die Kosten von zwei Impfungen zu decken, brauchen wir 135 bis 140 Franken», sagt Hausärztepräsident Josef Widler.

13 Kantone wollen Massentests

Mit regelmässigen Tests in Altersheimen, Schulen und Betrieben will der Kanton Graubünden möglichst viele symptomfreie Infizierte erkennen und isolieren. 200 Unternehmen mit 14'400 Angestellten haben sich laut «Sonntagsblick» bereits angemeldet. Jetzt ziehen zwölf weitere Kantone nach. «Wir planen ein ähnliches Vorgehen», sagt ein Sprecher des Kantons Zürich. Zurzeit arbeite man an der konkreten Umsetzung.

Auch der Kanton Aargau will «so schnell wie möglich» regelmässige Massentests durchführen, ebenso Appenzell Ausserrhoden: Der Kanton hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Projekt vorantreiben soll. Weitere Kantone gleisen regelmässige Tests in Altersheimen, Schulen oder Betrieben auf.

Armeeapotheke wusste von minderwertiger Maskenqualität

In der Affäre um den Ankauf von überteuerten und qualitativ minderwertigen Masken der Firma Emix sind neue Details ans Licht gekommen. Gemäss Recherchen der «NZZ am Sonntag» hat der Bund trotz unbefriedigenden Testergebnissen im Labor Spiez bei der Firma für mehrere Millionen Franken FFP2-Masken erworben.

Von einem positiven Ergebnis der Prüfung, wie es damals der Emix mitgeteilt wurde, will das Labor Spiez, das zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) gehört, heute nicht mehr sprechen. «Aus dem Bericht geht klar hervor, dass die Masken eine gewisse Schutzwirkung aufweisen, aber bezogen auf Normanforderungen nicht als gut bezeichnet werden können», sagt Babs-Kommunikationschefin Sandra Kobelt.

Es sei rückblickend «unglücklich» gewesen, sich zur Qualität der Masken zu äussern – ohne die exakten Prüfergebnisse zu rapportieren, hält Kobelt fest. Sie gibt aber zu bedenken, dass das Labor Spiez nicht für Qualitätskontrollen von FFP- und Hygienemasken akkreditiert sei und erst mit dem Ausbruch der Pandemie für «behelfsmässige Prüfungen» beigezogen worden sei. Die Armeeapotheke liess sich vom anders lautenden Fazit des Testberichts nicht beirren. Erst viel später wurde ein Teil der Masken zurückgerufen, ein anderer vernichtet. Das Ablaufdatum der noch vorhandenen ist bald erreicht.

EDA-Vorsteher Ignazio Cassis kritisiert China erneut heftig

Bundesrat Ignazio Cassis lanciert eine neue Debatte über das Verhältnis der Schweiz zu China. Im Entwurf für die künftige China-Strategie, schlage das Aussendepartement von EDA-Vorsteher Cassis kritische Töne an, berichtet die «NZZ am Sonntag»: Die Situation habe sich in China «mit Bezug auf Meinungsäusserungsfreiheit, Schutz der Privatsphäre, Rechte von Minderheiten sowie Druckversuche gegenüber Menschenrechtsverteidigern deutlich verschlechtert. Auch die Bereitschaft, über Grundrechte zu diskutieren, habe abgenommen.

Der Menschenrechtsdialog ist eingefroren. Cassis bekräftigt damit seine Kritik, die er schon letzten August geäussert hatte, was damals in Peking für Ärger sorgte. Die künftige Politik von Bern gegenüber Peking soll dennoch möglichst zu keinem Bruch führen.

Ignazio Cassis und Wang Yi, der Aussenminister von China im Oktober 2019 in Bern. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Lieferengpässe bei Medikamenten: Bund gegen «klassische Industriepolitik»

Die Schweiz und ganz Europa sind bei der Arzneimittelproduktion von China abhängig. In unseren Nachbarländern ist in den vergangenen Monaten einiges passiert, um diese Abhängigkeit zu verringern. So sprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Sommer 120 Millionen Euro, damit das Schmerzmittel Paracetamol in Zukunft lokal produziert wird.

Die deutsche Regierung will eine Milliarde Euro bereitstellen, damit das Land in Zukunft bei der Herstellung von Wirkstoffen über grössere Kapazitäten und mehr Unabhängigkeit verfügt. Österreich hat beschlossen, die Novartis-Tochter Sandoz zu subventionieren, damit sie ihre Antibiotika-Produktion in Kundl in Tirol aufrechterhält.

In der Schweiz dagegen haben es die Behörden deutlich weniger eilig. Das Bundesamt für Gesundheit arbeite laut «SonntagsBlick» zwar an einem Versorgungsbericht, in dem auch geprüft werde, welche rechtlichen und ökonomischen Möglichkeiten die Schweiz im internationalen Verbund habe, sich von der Abhängigkeit der Produktion in wenigen asiatischen Ländern zu lösen. Dieses Papier soll aber erst 2022 fertiggestellt werden. Eine Revolution dürfte jedoch auch dann ausbleiben.

Das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin zeigt sich gegenüber Aktionen à la Frankreich, Deutschland oder Österreich nämlich skeptisch. «Klassische Industriepolitik ist teuer, wenig effizient und erreicht in der Regel die Ziele nicht», so die zuständige Medienstelle. Gute Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft seien zielführender, um wichtige Industrien und Lieferketten ins Land zu holen.

2019 noch dafür – jetzt kämpfen SVP-Nationalräte gegen «Ehe für alle»

Ein überparteiliches Komitee sammelt Unterschriften für ein Referendum gegen die «Ehe für alle», die das Parlament im Dezember beschloss. In diesem Komitee engagieren sich auch Parlamentarier der SVP. Fünf dieser Nationalräte, die gegen die «Ehe für alle» antreten, vertraten 2019 auf Smartvote noch einen ganz anderen Standpunkt: Andreas Glarner, Manuel Strupler, Monika Rüegger, Yves Nidegger und Alois Huber (58, AG) hatten damals auf die Frage: «Sollen gleichgeschlechtliche Paare in allen Bereichen die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare haben?», mit Ja oder eher Ja geantwortet. Bereits im Nationalrat aber votierten sie gegen die «Ehe für alle». Nun helfen sie mit, Unterschriften zu sammeln, um den Entscheid an der Urne noch zu kippen.

Schneider-CEO: «Energieziele der Schweiz sind absolut realistisch»

Die Schweiz will ihr Energiesystem bis 2050 weitestmöglich auf Elektrizität umstellen: In der gleichen Periode will das Land zudem seinen gesamten Energieverbrauch um 31 Prozent senken. Dieses Ziel sei «absolut realistisch», sagt Jean-Pascal Tricoire, CEO des französischen Industrieriesen Schneider Electric, im Interview mit der «NZZ am Sonntag». «Wir stehen voll hinter diesen Zielen», sagt Tricoire.

Sein Konzern mit 136'000 Mitarbeitern ist ein Marktführer in der Elektrifizierung, Automatisierung und Energieeffizienz. Einzig das angezielte Jahr 2050 sei «viel zu weit weg», sagt Tricoire. «Wir sollten alle zusammenarbeiten, um diese Ziele früher zu erreichen.» Denn «je länger wir zuwarten, die Klimakrise zu bekämpfen, desto grösser werden die Schäden, die sie verursacht.» Tricoire sagt, wir stünden «vor dem grössten Umbruch der Energiewelt in der Geschichte der Menschheit.» Dieser Umbruch werde aber nicht Jobs vernichten, sondern «sehr viele neue Stellen an der Schnittstelle zwischen Informatik, künstlicher Intelligenz, Energie und Effizienz schaffen».