Tunnel-Auftrag geht an russische Firma: Das lokale Gewerbe schaut in die Röhre

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ins Ausland sorgt regelmässig für Schlagzeilen. Mal sind es Randsteine aus China für Thurgauer Strassen, mal Wandschränke aus Österreich für eine St. Galler Gemeinde, mal Elemente für den Bözbergtunnel im Aargau, die in Deutschland und nicht bei der einheimischen Firma bestellt werden, die ansonsten in die halbe Welt exportiert. Aktuell erhitzt der 22-Millionen-Auftrag für die Tunnelsanierung in Arosa die Gemüter (Artikel oben).

In der Schweiz hat jeder Kanton und der Bund sein eigenes Submissionsrecht. In Graubünden und auch anderswo wird dieses zurzeit überarbeitet. Der Preis soll künftig nicht mehr das alles entscheidende Vergabekriterium sein. Im November 2019 haben der Bund und die Kantone die revidierte «interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen» verabschiedet. Kriterien wie Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation werden bei den Ausschreibungen wichtiger.

Der Bündner Regierungsrat schreibt zum Fall Arosa, der Kanton wolle künftig «die neuen Spielräume nutzen», und die «Stärken des einheimischen Gewerbes» würden bei Auftragsvergaben besser zum Tragen kommen. Das ist eine Gratwanderung, weil die Kosten steigen könnten. Stefan Engler ist Bündner CVP-Ständerat und Verwaltungsratspräsident der Rhätischen Bahn (RhB). Er sagt: «Wieviel Wettbewerb und wieviel Heimatschutz für eine Volkswirtschaft auf Dauer nützlich ist, darüber lässt sich wie über die Vor- und Nachteile der Globalisierung streiten.» Für Engler ist klar, dass der Erhalt von Arbeitsplätzen in den Regionen zur volkswirtschaftlichen Mitverantwortung einer Unternehmung wie der RhB gehört.

Der Bündner Regierungsrat Mario Cavigelli sagt, 2021 werde das Beschaffungsrecht in den Grossen Rat kommen. «Es gibt neue Möglichkeiten für die Festlegung neuer, zeitgemässer Vergabekriterien. Diese führen in der Tendenz dazu, dass das einheimische Gewerbe wettbewerblich in öffentlichen Beschaffungen gut mithalten kann», sagt der CVP-Politiker. (pmü)