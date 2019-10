Türkische Invasion in Syrien: Die nächsten Tage und Wochen stehen im Zeichen des Protests

Gestern Abend wurde in den Strassen von Basel demonstriert. Heute auch, morgen ebenso. Diese Woche sind Abend für Abend Protestzüge gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien vorgesehen. Denn viele der in der Schweiz wohnhaften Kurdinnen und Kurden leben in Basel.

Doch nicht nur am Rheinknie tragen sie gemeinsam mit Sympathisanten ihren Protest auf die Strasse. Für Mittwoch sind in Bern und für Samstag in Genf ebenfalls Demonstrationen angesagt. Bereits am vergangenen Samstag haben Tausende von Menschen in der Züricher Innenstadt demonstriert. Sie skandierten: «Stoppt den Terror» oder «Frieden für Rojava».

Die Baslerin Özen Aytaç ist im Kulturverein Dem-Kurd und in der kurdischen Frauenbewegung aktiv. Sie sagt: «Es geht bei den Demonstrationen nicht nur um die kurdische Sache. Es herrscht Krieg. Die Türkei verletzt internationale Rechte und zerstört demokratische Gemeinschaften. Dass die UNO-Konventionen eingehalten werden, geht alle Menschen etwas an.» Für sie sind die Proteste die einzige Möglichkeit, «um die Weltbevölkerung aufzurütteln».