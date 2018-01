"In der Tat erwarten wir mehr Leute an der Demonstration in Bern"

Für die "Bewegung für den Sozialismus" welche traditionell gegen das WEF demonstriert und das Gegenforum "das andere Davos" organisiert, zeige die Einladung Trumps das "wahre Gesicht" des WEFs. Zwar habe das Forum in den letzten Jahren viel von Umweltschutz und Frauenrechten gesprochen. Dass nun der Mann eingeladen werde, der aus dem Pariser Klimaabkommen ausstieg und als notorischer Sexist bekannt sei, spreche Bände.

Schon diesen Samstag ist in Bern eine Demonstration gegen das WEF angekündigt. Auch die dortigen Aktivisten rechnen mit Zulauf. "In der Tat erwarten wir mehr Leute an der Demo vom Samstag", schreibt die "Revolutionäre Jugend Gruppe" in einem Email. Zudem erwarten die Linksaktivisten "weitere Aktionen und einen breiten Kampf gegen Trumps neoliberale Agenda".

Das Weltwirtschaftsforum findet vom 23. bis 26. Januar in Davos statt. Seit den 1990er Jahren demonstierten regelmässig Globalisierungskritiker und Linke gegen das Forum, das sie als Kapitalistentreffen geisseln.