Komplize Stürm und die Verwahrung

Portmann musste sich zuletzt 2001 vor dem Bezirksgericht Münchwilen TG wegen Bankraubs und Geiselnahme verantworten, zusammen mit einem Mitangeklagten. Portmann war im Februar 1999 aus der Bündner Strafanstalt Realta ausgebrochen, Anfang März 1999 nahm er zusammen mit " Ausbrecherkönig" Walter Stürm sowie einem Deutschen in Sirnach TG die Familie eines Bankverwalters als Geiseln. Zwei der Täter überfielen wenige Tage später in Horn TG eine Bank. Stürm und Portmann konnten nach dem Bankraub verhaftet werden.

In Untersuchnungshaft beging Walter Stürm im September 1999 Selbstmord. Die Verhaftung des Duos Stürm/Portmann erregte landesweites Aufsehen.

Das Bezirksgericht verurteilte Portmann wegen mehrfachen Raubes und Geiselnahme zu zehn Jahren Zuchthaus. Zudem wurde seine Verwahrung angeordnet.

Wilde Verfolgungsjagd

Erstmals im Rampenlicht erschien Portmann 1983. Am 14. Juni hatte er die Kantonalbank in Dietlikon ZH überfallen und wenige Tage später auch die Filiale in Wallisellen. Die Polizei machte ihn zwei Stunden später ausfindig und verfolgte ihn auf der Strasse und mit einem Helikopter das rechte Zürichseeufer entlang. In Rapperswil konnte er am Mittag gefasst werden - mit einem Brustdurchschuss.

Portmann war danach wiederholt ausgebrochen und verhaftet worden.

So im Jahre 1988. Auch damals hatte er eine Bankfiliale überfallen, nachdem er von einem Hafturlaub nicht ins Gefängnis Bostadel ZG zurückgekehrt war.

1992 durfte Portmann - er sass gerade in der Strafanstalt La Stampa in Lugano ein - an einem Berglauf mitmachen, er kam nicht zurück. Nach erneuter Flucht, während der er auf Polizisten schoss, wurde er am Ende in einem Waldstück in Hellikon AG von gegen 100 Polizeibeamten umstellt und gefasst.

Bis 1995 war Portmann insgesamt sechsmal zu insgesamt 23 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Schliesslich gelang im 1999 der erneute Gefängnisausbruch.