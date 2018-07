Velodiebstähle sind in der Schweiz an der Tagesordnung. Rund 40'000 Fälle werden jährlich gemeldet, das sind schweizweit mehr als 100 Diebstähle pro Tag. In urbanen Gebieten werden fast doppelt so viele geklaut wie auf dem Land. Besonders beliebt sind Fahrräder, die in Bahnhofsnähe abgestellt wurden.

Laut einer Studie der Basler Versicherung von 2015 werden sehr viele Fahrräder in Bahnhofsnähe entwendet. Man könnte also vermuten, dass sichere Abstellplätze an Bahnhöfen das beste Mittel wären, um die Anzahl Velodiebstähle nachhaltig zu senken. Davon gibt es in der Schweiz laut velostation.ch 47, die meisten davon in Bahnhofsnähe.

Ein Vergleich der Häufigkeitszahlen (Velodiebstähle auf 1000 Einwohner) von Velodiebstählen aus der Kriminalstatistik mit der Einführung solcher Velostationen zeigt: Nur selten führen sie zu weniger Fallzahlen. Nur in den Städten Bern, Thun und St. Gallen zeigen sich positive Ergebnisse.

In den Städten Winterthur, Lausanne und Zürich veränderten sich die Häufigkeitszahlen von Velodiebstählen kaum. Dies obwohl zum Beispiel in Zürich in den letzten Jahren sogar mehrere Velostationen an Bahnhöfen installiert wurden. In Basel und Luzern stiegen die Anzahl Fälle sogar kurzzeitig an.

Warum zeigen sich also keine klaren positiven Effekte? «Viele Velos werden weiterhin von Privatgrundstücken oder auf anderen öffentliche Plätzen geklaut, als an Bahnhöfen», sagt Daniel Bachofner, Leiter für Verkehrssicherheit bei Pro Velo Schweiz, zu watson.

Velostationen dienen in erster Linie der optimierten Platznutzung und dem Bild eines aufgeräumten Platzes vor dem Bahnhof. Die erhöhte Sicherheit ist nur ein Nebenprodukt. «Die Hemmung in einer Velostation etwas zu klauen, ist grösser, als an einem schlecht beleuchteten Platz», so Bachofner weiter.

Mehr Quantität, weniger Qualität

Doch warum sind die Diebstahlzahlen in Basel höher als in anderen Schweizer Städten? Dies könnte auch mit organisierten Diebstählen zusammenhängen. «Wegen seiner Grenznähe ist die Stadt Basel ein ideales Ziel für einen organisierten Raub von mehreren Fahrrädern», sagt Bachofner.