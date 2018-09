Irgendwann haben die Initianten die Tischbombe doch noch gezündet. Allerdings schaffte es bereits der Champagner nicht, die Stimmung massgeblich zu verbessern. Es überwog die Genugtuung. Genugtuung darüber, dass die Bevölkerung den Velo-Artikel sehr deutlich angenommen hat. Bezweifelt hat das niemand. Eine hörbare Opposition dagegen gab es nicht. Deshalb schwebte gestern die Frage im Raum, ob bei 73,6 Prozent Zustimmung nicht doch mehr dringelegen wäre.

Die ursprüngliche Vorlage, die Velo-Initiative, hätte Verbindlichkeiten geschaffen. Sie hätte den Bund verpflichtet, Gemeinden, Kantone und Dritte bei der Förderung von Velowegen zu unterstützen. SP-Nationalrat Matthias Aebischer (BE) sprach den Elefanten im Raum in einer kurzen Dankesrede an. «Es war der richtige Entscheid, sich auf den Gegenvorschlag zu einigen», ist er überzeugt. Einerseits wäre ein Abstimmungskampf gegen den Verkehrsclub TCS und die FDP kaum zu gewinnen gewesen. Andererseits, so Aebischer, habe man durch diese Abstimmung endlich das «Gegeneinander» von Velo gegen Auto überwinden können. «Die Mehrheit von über 70 Prozent konnten wir nur erreichen, weil auch Autofahrer und Camioneure zustimmten.» Die Einsicht sei gereift, dass von besseren Velowegen alle profitieren können. Sobald Velofahrer anderen Verkehrsteilnehmer nicht mehr in die Quere kommen, wird es für alle sicherer.